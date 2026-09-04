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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: कितनी बिजली खपत पर सोलर पैनल लगाना फायदेमंद है? जानें

Solar Panel: कितनी बिजली खपत पर सोलर पैनल लगाना फायदेमंद है? जानें

बिजली बिल से राहत पाने के लिए लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि कितनी बिजली खपत पर सोलर पैनल लगवाना सही रहेगा. जानिए सोलर पैनल से जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Sep 2026 06:09 PM (IST)
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  • सोलर पैनल दीर्घकालिक निवेश; क्षमता उपकरणों के अनुसार चुनें।

सोलर पैनल से जुड़े कई सारे फायदों के बारे में तो आपने भी जरूर सुना होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर घर के लिए एक ही क्षमता वाला सोलर पैनल लगवाना सही नहीं है. क्योंकि सभी के घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कम या ज्यादा हो सकता है. हो सकता है कि किसी के घर में एक से दो एसी चलाए जाते हो और कही पर कूलर और पंखे का ही इस्तेमाल किया जाता हो. इसलिए अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो ये जान लें कि कितनी बिजली की खपत होने पर सोलर पैनल लगवाना फायदेमंद साबित हो सकता है. 

कितनी बिजली खपत पर लगवाना चाहिए सोलर पैनल?

अगर आपके घर में घर महीने 150 से 200 यूनिट तक या फिर उससे भी कई ज्यादा बिजली खर्च होती है तो आपके घर के लिए सोलर पैनल लगवाना बेहतर साबित हो सकता है. यानी अगर आपके घर में 150-200 या उससे ज्यादा यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल होता है तो आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं. इससे आपके घर का बिजली बिल काफी हद तक कम हो सकता है. 

सोलर लगवाना क्यों है फायदेमंद?

आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि सोलर पैनल लगवाने से केवल बिजली बिल में राहत मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी सोलर पैनल लगवाना फायदे का सौदा हो सकता है.

  • सबसे पहले तो सोलर पैनल लगवाने से घर की बिजली जरूरत पूरी होने पर बिल में बचत होती है.
  • वहीं पात्र परिवारों को केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी का भी लाभ मिलता है.
  • इसके अलावा अगर जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है तो उसे ग्रिड में भेजकर आर्थिक लाभ तक लिया जा सकता है.
  • हालांकि, सोलर पैनल लगवाने से पहले ही अपने घर में इस्तेमाल किए जा रहे बिजली से चलने वाले उपकरणों के हिसाब से ही क्षमता चुननी चाहिए.

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सोलर पैनल लगवाने वाले ध्यान दें

सोलर पैनल लगवाना एक लंबे समय का निवेश माना जाता है. इसे लगवाने में आपका खर्च भी होगा. हां, ये जरूर है कि इसे लगवाने के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि कब आपके घर के लिए सोलर पैनल लगवाना सही रहेगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Sep 2026 06:09 PM (IST)
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Solar Panels Utility News
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