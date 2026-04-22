कल लगेगी 'पासपोर्ट लोक अदालत', सालों से फंसे मामले होंगे हल, जानें कैसे उठाए फायदा
Passport Lok Adalat: पासपोर्ट लोक अदालत 23 अप्रैल को गाजियाबाद में लगेगी, जहां पेंडिंग फाइल, डॉक्यूमेंट या तकनीकी दिक्कतों वाले पासपोर्ट मामलों का मौके पर समाधान किया जाएगा. जानिए पूरी डिटेल.
- 50 लोगों की फाइलों का निस्तारण, जरूरी दस्तावेज साथ लाएं।
Passport Lok Adalat: अगर आपने भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपकी फाइल किसी कारण अटक गई है या आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है तो यह खबर आपके लिए बड़ी काम की है. पेंडिंग पासपोर्ट मामलों के निस्तारण के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन कर रहा है. इसके पीछे का मकसद उन लोगों को राहत देना है, जिन्होंने लंबे समय से पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनकी फाइल लंबे समय से लंबित है.
जानें कब और कहां लगेगी लोक अदालत?
- बता दें कि यह विशेष लोक अदालत 23 अप्रैल को शाम 3 बजे से 5 बजे तक गाजियाबाद में आयोजित होगी.
- जगह- क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय
- कमरा नंबर 320
- इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे.
- लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान करने की कोशिश की जाएगी.
किन समस्याओं का होगा समाधान?
- अधिकारियों के मुताबिक, यह पहल विदेश मंत्रायल के दिशा-निर्देशों के तहत की जा रही है. बात करें समस्याओं की तो इसमें जैसे...
- लंबे समय से पेंडिंग फाइलें
- साथ ही तकनीकी या फिर दस्तावेजी समस्याएं
- पासपोर्ट प्रक्रिया में देरी से जुड़े मामले
- इन सभी मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी.
समय से पहुंचना होगा जरूरी
- ध्यान रहें कि इस लोक अदालत में सिर्फ 50 लोगों की फाइलों का ही निस्तारण किया जाएगा.
- इसके लिए आपको समय से पहले पहुंचना होगा.
- साथ ही सभी जरूरी दस्तावेजों की ओरिजिनल और फोटो कॉपी साथ लाएं.
- ताकि किसी भी तरह की दिक्कत न हो.
क्यों है यह पहल खास?
यह पहल उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, जो काफी लंबे टाइम से अपने पासपोर्ट से जुड़ी समस्याओं के समाधान का इंतजार कर रहे हैं. इससे समस्याओं का जल्दी समाधान होगा और साथ ही प्रशासन और आम लोगों के बीच बेहतर संवाद भी बनेगा.
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