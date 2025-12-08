यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इन दो राज्यों की कई ट्रेनें की गईं कैंसिल, चेक कर लें लिस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयात्रीगण कृपया ध्यान दें, इन दो राज्यों की कई ट्रेनें की गईं कैंसिल, चेक कर लें लिस्ट

Train Cancelled News: हरियाणा और पंजाब रूट पर इंटरलाकिंग, स्टेशन रीडेवलेपमेंट और धुंध की वजह से कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं. सफर से पहले अपडेट ज़रूर देख लें.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Train Cancelled News: ठंड के बढ़ते ही हालात ऐसे बन गए हैं कि रेलवे के काम और मौसम दोनों मिलकर यात्रियों की दिक्कतें बढ़ा रहे हैं. अगले तीन महीनों तक हरियाणा और पंजाब रूट पर यात्रा करने वालों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा. धुरी स्टेशन पर इंटरलाकिंग चल रही है. लुधियाना में बड़े स्तर पर रीडेवलेपमेंट काम जारी है और ऊपर से धुंध ने हालात और बिगाड़ दिए हैं.

नतीजा यह हुआ कि कई ट्रेनें रोक दी गई हैं. इन रूटों पर रोज बड़े पैमाने पर लोग सफर करते हैं. इसलिए असर सीधे यात्रियों की प्लानिंग पर पड़ने वाला है. रेलवे ने पूरी लिस्ट पहले ही जारी कर दी है जिससे लोग अपनी यात्रा बिना ज्यादा दिक्कत के पहले ही जर्नी रीप्लान कर सकें.

सर्दियों में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं

सर्दियों में मौसम में ट्रेनों का संचालन काफी मुश्किल काम हो जाता है. हर बार की तरह इस बार भी यात्रियों के लिए मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं. इसके अलावा रेलवे को मैंटेनेंस के चलते भी कई ट्रेनें रोकनी पड़ती हैं.  हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक इंटरलाकिंग के चलते सात ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. 

लुधियाना वाले काम की वजह से पांच ट्रेनें नहीं चलेंगी और तो वहीं धुंध की वजह से दो गाड़ियां कैंसिल हैं. यह सभी ट्रेनें 3 दिसंबर से शुरू होकर 27 फरवरी तक अलग-अलग तारीखों में कैंसिल रहेंगी. इसलिए जरूरी है कि आप ट्रेन नंबर और रूट चेक करके ही यात्रा की तैयारी करें.

इस वजह से ट्रेनें कैंसिल

रेलवे ने बताया कि धुरी स्टेशन पर इंटरलाकिंग काम पूरा होने तक कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं चलेंगी. मसलन भिवानी से धुरी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 3 दिसंबर से 5 फरवरी तक बंद रहेगी. क्योंकि धुरी में इंटरलाकिंग का बड़ा काम चल रहा है. इसी तरह धुरी से सिरसा, सिरसा से लुधियाना, लुधियाना से भिवानी, लुधियाना से हिसार, हिसार से अमृतसर और अमृतसर से हिसार जाने वाली सभी ट्रेनें 3 दिसंबर से 5 फरवरी तक कैंसिल रहेंगी. 

लुधियाना की बात की जाए तो यहां पर बड़ा रेनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहा है. जिसकी वजह से 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक पांच अलग-अलग ट्रेनें नहीं चलेंगी. हिसार से लुधियाना, लुधियाना से चुरू, चुरू से लुधियाना, लुधियाना से हिसार और हिसार से लुधियाना रूट की ट्रेनें इस दौरान पूरी तरह कैंसिल रहेंगी. लुधियाना स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे का अहम जंक्शन है. इसलिए यहां का काम कई रूटों को प्रभावित करने वाला है.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • भिवानी से धुरी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन इंटरलाकिंग के काम की वजह से 3 दिसंबर से 5 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
  • धुरी से सिरसा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन इंटरलाकिंग की वजह से 3 दिसंबर से 5 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
  • सिरसा से लुधियाना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन इंटरलाकिंग के चलते 3 दिसंबर से 5 फरवरी तक बंद रहेगी.
  • लुधियाना से भिवानी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन इंटरलाकिंग के चलते से 3 दिसंबर से 5 फरवरी तक नहीं चलेगी.
  • लुधियाना से हिसार जाने वाली पैसेंजर ट्रेन इंटरलाकिंग के चलते 3 दिसंबर से 5 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
  • हिसार से अमृतसर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन इंटरलाकिंग के चलते 3 दिसंबर से 5 फरवरी तक बंद रहेगी.
  • अमृतसर से हिसार चलने वाली पैसेंजर ट्रेन इंटरलाकिंग कार्य की वजह से 3 दिसंबर से 5 फरवरी तक नहीं चलेगी.
  • हिसार से लुधियाना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन लुधियाना स्टेशन पर रीडेवलेपमेंट काम के चलते 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
  • लुधियाना से चुरू जाने वाली पैसेंजर ट्रेन रीडेवलेपमेंट काम के चलते 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक बंद रहेगी.
  • चुरू से लुधियाना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन रीडेवलेपमेंट काम के चलते 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक नहीं चलेगी.
  • लुधियाना से हिसार जाने वाली पैसेंजर ट्रेन रीडेवलेपमेंट काम के चलते 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
  • हिसार से लुधियाना चलने वाली पैसेंजर ट्रेन लुधियाना रीडेवलेपमेंट काम के चलते 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
  • अजमेर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन घनी धुंध की वजह से 4 दिसंबर से 26 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
  • अमृतसर से अजमेर जाने वाली ट्रेन घनी धुंध के चलते 4 दिसंबर से 26 फरवरी तक नहीं चलेगी.

Published at : 08 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Train Cancelled Train News Utility News WINTER SEASON
UP News: बरेली में पति-पत्नी चोर गैंग का भंडाफोड़! CCTV में कैद हुई वारदात | Crime News | ABP News
Crime News : बीमे के लिए रिश्तों का खूनी चक्रव्यूह | Sansani
Bengal Controversy: बंगाल में चुनाव से पहले मुस्लिम Vs हिन्दू या फिर कोई चुनावी 'खेल' | TMC | BJP
Goa Night Club Fire Incident: 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? | Breaking | Romana Isar Khan
Indigo Flight Crisis: IndiGo की लूट, सरकार मौन क्यों? | Sandeep Chaudhary | ABP News
Advertisement

