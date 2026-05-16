आज GT से हारते ही कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ से बाहर! जानिए KKR का पूरा गणित

Kolkata Knight Riders Playoffs Scenarios: आज (16 मई) आईपीएल 2026 का 60वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ के लिहाज से काफ अहम होगा. केकेआर पहले से ही प्लेऑफ को लेकर मुश्किल में नजर आ रही है. तो आइए जानते हैं कि अगर आज कोलकाता को गुजरात के खिलाफ हार का सामना करना पड़ता है, तो फिर उनका प्लेऑफ का गणित कैसा रह जाएगा.

फिलहाल कोलकाता के पास 11 मैचों में 4 जीत के साथ 9 प्वाइंट्स हैं. टीम ने 6 मुकाबले में हार का सामना किया है और 1 बारिश के कारण बेनतीजा रहा है. यहां से टीम बाकी के तीनों मैच जीतकर 15 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती है.

आज GT से हारते ही कोलकाता प्लेऑफ से बाहर

अगर आज गुजरात के खिलाफ केकेआर को हार मिलती है, तो टीम के पास 12 मैचों में 9 प्वाइंट्स होंगे. इसके बाद टीम बाकी के दोनों मैच जीतकर भी 13 अंकों तक ही पहुंच पाएगी. इतने प्वाइंट्स के साथ प्लेऑफ में जगह बनाना लगभग नामुमकिन होगा. ऐसे में आज टीम 'करो या मरो' का मैच खेलेगी.

जीत के साथ भी प्लेऑफ कंफर्म नहीं

अगर कोलकाता आज जीत भी जाती है और इसके बाद भी बाकी के 2 मैच जीत जाती है, तब भी टीम के पास ज्यादा से ज्यादा 15 प्वाइंट्स ही होंगे. इसते प्वाइंट्स के साथ भी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए केकेआर को दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर होना पड़ेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम आज कैसा प्रदर्शन करती है.

जीत के साथ गुजरात कर जाएगी क्वालीफाई

12 मैच खेल चुकी गुजरात के पास 16 प्वाइंट्स हैं. आज टीम 13वें लीग मैच के लिए मैदान पर उतरेगी. इस मुकाबले में जीत हासिल कर टीम 18 प्वाइंट्स तक पहुंच जाएगी. इतने प्वाइंट्स किसी भी टीम के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए काफी होंगे. ऐसे में आज जीतते ही संभवत: गुजरात के आगे क्वालीफाई वाला 'Q' लिखकर आ जाएगा. अब देखना होगा कि गुजरात कैसा क्या प्रदर्शन करती है.

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