ट्रेन में गंदगी हो या AC की दिक्कत, Rail Madad से तुरंत दर्ज करें शिकायत, जानें तरीका

Rail Madad News: अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो कभी न कभी सफर के दौरान होने वाली कई रूप तरह की छोटी-बड़ी परेशानियों से भी आपका सामना हुआ होगा. कभी कोच की सफाई ठीक नहीं होती, तो कभी टॉयलेट की हालत काफी खराब मिलती है. हालांकि, कई बार AC, पंखा, लाइट या दूसरी जरूरी सुविधाएं भी खराब रहती हैं और ठीक से काम नहीं करती हैं. ऐसे समय में अक्सर यह समझ नहीं आता है कि शिकायत कहां दर्ज करें. लेकिन अब इसके लिए आपको रेलवे स्टाफ को खोजने में समय गंवाने या परेशानी को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है. आप अपनी शिकायत मोबाइल फोन के जरिए भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

Rail Madad से तुरंत दर्ज करें शिकायत

दरअसल, अब भारतीय रेलवे ने यात्रियों की परेशानियों को दर्ज करने के लिए Rail Madad की ऑनलाइन शिकायत सुविधा उपलब्ध कराई है. इसकी खास सबसे बात यह है कि इसके जरिए आप ट्रेन और स्टेशन से जुड़ी परेशानियों की जानकारी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर रेलवे तक पहुंचा सकते हैं. शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा. जिसकी मदद से आप बाद में भी अपनी शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं.

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AC खराब है तो क्या करें?

अगर ट्रेन के कोच में AC ठीक से काम नहीं कर रहा है, या पंखे, लाइट जैसी कोई सुविधा खराब है, तो Rail Madad के जरिए इन सभी चीजों की जानकारी रेलवे तक पहुंचाई जा सकती है.

शिकायत में ट्रेन नंबर और PNR की जानकारी दें.

कोच नंबर और सीट या बर्थ नंबर भी भरें.

परेशानी कब से हो रही है, इसकी भी जानकारी दें.

जरूरत पड़ने पर उन समस्याओं की फोटो या वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं.

कोच की सफाई और टॉयलेट की गंदगी की करें शिकायत

ट्रेन में सफर करते समय अगर आपको सफाई से जुड़ी कोई परेशानी होती है, तो आप इसकी भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. अगर कोच गंदा है, टॉयलेट साफ नहीं है या कूड़ा कचरा जमा हुआ है, तो शिकायत की कैटेगरी चुनकर इसकी सारी जानकारी दें. साथ ही उन परेशानियों का फोटो भी शिकायत के साथ भेज दें, ताकि शिकायत की प्रक्रिया तुरंत की जा सके. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपको किसी रेलवे कर्मचारी के व्यवहार या सेवा से परेशानी होती है, तो उसकी शिकायत भी आप Rail Madad के जरिए कर सकते हैं.

ऐसे दर्ज करें Rail Madad पर शिकायत

सबसे पहले Rail Madad की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें.

ट्रेन से संबंधित शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन चुनें.

अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें.

अब PNR, ट्रेन नंबर, बोर्डिंग और गंतव्य स्टेशन, कोच और सीट या बर्थ नंबर भरें.

इसके बाद अपनी परेशानी के मुताबिक सही कैटेगरी और सब-कैटेगरी चुनें.

शिकायत वाले बॉक्स में अपनी पूरी परेशानी को साफ और आसान शब्दों में लिखें.

जरूरत पड़ने पर फोटो या वीडियो भी अपलोड करें.

अपनी शिकायत पूरी तरह दर्ज करने के बाद उसे सबमिट कर दें.

Reference Number संभालकर रखें.

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