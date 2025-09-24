व्रत में आप भी तो नहीं खा रहे मिलावटी कुट्टू का आटा, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

नवरात्रि के व्रत में कुट्टू के आटे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. पूरी, पकौड़ी और चिला जैसी कई चीजों को बनाने के लिए कुट्टू के आटे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन दिनों बाजार में मिलावटी कुट्टू का आटा खूब बिक रहा है. इसका ताजा मामला दिल्ली में सामने आया है. दिल्‍ली में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए.

दरअसल, इन दिनों कुट्टू के आटे की मांग अचानक बढ़ जाती है, ऐसे समय में कुछ दुकानदार और कारोबारी में मुनाफा कमाने के लिए असली कुट्टू के आटे में सस्ते आटे जैसे सिंघाड़ा, अखरोट या यहां तक की मैदा भी मिला देते हैं. देखने में यह बिल्कुल असली जैसा लगता है, लेकिन इसका असर सीधा शरीर पर पड़ता है. डॉक्टर के अनुसार मिलावटी आटा खाने से पेट दर्द, उल्टी, गैस और कब्ज जैसी समस्याएं सबसे पहले सामने आती हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि असली और नकली मिलावटी कुट्टू के आटे की पहचान कैसे करें...

महक से करें पहचान

असली कुट्टू के आटे की पहचान आप उसकी महक से कर सकते हैं. असली आटे से हल्की सी मिट्टी या दानेदार अनार जैसे महक आती है, जबकि मिलावटी कुट्टू के आटे में आमतौर पर कोई खास गंध नहीं होती है. नकली कुट्टू के आटे में बांसीपन जैसी महक आती है.

बनावट और छूकर पहचानें

असली और नकली कुट्टू के आटे में फर्क आप उसकी बनावट और उसे छूकर भी कर सकते हैं. असली कुट्टू का आटा दानेदार और थोड़ा खुरदरा होता है. वहीं इसे उंगलियों से रगड़ने पर इसमें हल्की दरदरी बनावट महसूस होती है. जबकि नकली या मिलावटी आटा बहुत ज्यादा महीन और पाउडर जैसा मुलायम लगता है, क्योंकि उसमें अक्सर मैदा या दूसरा सस्ता आटा मिला होता है.

रंग से करें पहचान

असली और नकली कुट्टू के आटे को आप उसके रंग से पहचान सकते हैं. असली कुट्टू का आटा, हल्का भूरा रंग का होता है. इसका रंग न तो बहुत ज्यादा सफेद होता है और न ही चमकीला. वहीं अगर आपको बाजार में दूध जैसा सफेद या चमकदार कुट्टू का आटा मिले तो समझ लीजिए, उसमें मिलावट हो सकती है.

पानी से करें टेस्ट

असली कुट्टू के आटे की पहचान पानी से भी की जा सकती है. इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ा सा कुट्टू का आटा डालें. अब देखें क‍ि जो असली कुट्टू का आटा होगा वह पानी में ऊपर तैरने लगेगा और धीरे-धीरे घुलेगा . वहीं मिलावटी आटा या तो तुरंत नीचे बैठ जाएगा या फिर पानी में गुठलियां बनकर चिपक जाएगा है.

पकाने के बाद पहचान

असली कुट्टू के आटे से बने पूरी या पकोड़े का स्वाद हल्का मीठा जैसा होता है, जो देर तक पेट को भरा रखता है. वहीं नकली आटे से बनी चीजें अक्सर बेस्वाद होती हैं और जल्दी खराब हो जाती है.

पैकिंग कर दें ध्‍यान

असली और नकली कुट्टू के आटे में फर्क करने के लिए उसकी पैकिंग भी चेक कर सकते हैं. कुट्टू का आटा खरीदते समय हमेशा पैकेट पर FSSAI का मार्क, कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें. बिना लेबल वाले या खुले में बिक रहे आटे को लेने से बचें.

