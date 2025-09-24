हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीव्रत में आप भी तो नहीं खा रहे मिलावटी कुट्टू का आटा, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

व्रत में आप भी तो नहीं खा रहे मिलावटी कुट्टू का आटा, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

नवरात्रि में कुट्टू के आटे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. इन दिनों बाजार में मिलावटी आटा भी बिक रहा है. इसका ताजा मामला दिल्ली में सामने आया है जहां मिलावटी कुट्टू के आटा खाने से लोग बीमार हो गए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 24 Sep 2025 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

नवरात्रि के व्रत में कुट्टू के आटे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. पूरी, पकौड़ी और चिला जैसी कई चीजों को बनाने के लिए कुट्टू के आटे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन दिनों बाजार में मिलावटी कुट्टू का आटा खूब बिक रहा है. इसका ताजा मामला दिल्ली में सामने आया है. दिल्‍ली में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए.

दरअसल, इन दिनों कुट्टू के आटे की मांग अचानक बढ़ जाती है, ऐसे समय में कुछ दुकानदार और कारोबारी में मुनाफा कमाने के लिए असली कुट्टू के आटे में सस्ते आटे जैसे सिंघाड़ा, अखरोट या यहां तक की मैदा भी मिला देते हैं. देखने में यह बिल्कुल असली जैसा लगता है, लेकिन इसका असर सीधा शरीर पर पड़ता है. डॉक्टर के अनुसार मिलावटी आटा खाने से पेट दर्द, उल्टी, गैस और कब्ज जैसी समस्याएं सबसे पहले सामने आती हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि असली और नकली मिलावटी कुट्टू के आटे की पहचान कैसे करें...

महक से करें पहचान 

असली कुट्टू के आटे की पहचान आप उसकी महक से कर सकते हैं. असली आटे से हल्की सी मिट्टी या दानेदार अनार जैसे महक आती है, जबकि मिलावटी कुट्टू के आटे में आमतौर पर कोई खास गंध नहीं होती है. नकली कुट्टू के आटे में बांसीपन जैसी महक आती है. 

बनावट और छूकर पहचानें 

असली और नकली कुट्टू के आटे में फर्क आप उसकी बनावट और उसे छूकर भी कर सकते हैं. असली कुट्टू का आटा दानेदार और थोड़ा खुरदरा होता है. वहीं इसे उंगलियों से रगड़ने पर इसमें हल्की दरदरी बनावट महसूस होती है. जबकि नकली या मिलावटी आटा बहुत ज्यादा महीन और पाउडर जैसा मुलायम लगता है, क्योंकि उसमें अक्सर मैदा या दूसरा सस्ता आटा मिला होता है. 

रंग से करें पहचान 

असली और नकली कुट्टू के आटे को आप उसके रंग से पहचान सकते हैं. असली कुट्टू का आटा, हल्का भूरा रंग का होता है. इसका रंग न तो बहुत ज्यादा सफेद होता है और न ही चमकीला. वहीं अगर आपको बाजार में दूध जैसा सफेद या चमकदार कुट्टू का आटा मिले तो समझ लीजिए, उसमें मिलावट हो सकती है. 

पानी से करें टेस्ट 

असली कुट्टू के आटे की पहचान पानी से भी की जा सकती है. इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ा सा कुट्टू का आटा डालें. अब देखें क‍ि जो असली कुट्टू का आटा होगा वह पानी में ऊपर तैरने लगेगा और धीरे-धीरे घुलेगा . वहीं मिलावटी आटा या तो तुरंत नीचे बैठ जाएगा या फिर पानी में गुठलियां बनकर चिपक जाएगा है. 

पकाने के बाद पहचान 

असली कुट्टू के आटे से बने पूरी या पकोड़े का स्वाद हल्का मीठा जैसा होता है, जो देर तक पेट को भरा रखता है. वहीं नकली आटे से बनी चीजें अक्सर बेस्वाद होती हैं और जल्दी खराब हो जाती है. 

पैकिंग कर दें ध्‍यान 

असली और नकली कुट्टू के आटे में फर्क करने के लिए उसकी पैकिंग भी चेक कर सकते हैं. कुट्टू का आटा खरीदते समय हमेशा पैकेट पर FSSAI का मार्क, कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें. बिना लेबल वाले या खुले में बिक रहे आटे को लेने से बचें. 

ये भी पढ़ें-Navratri 2025: नवरात्रि के व्रत में कहीं कम न हो जाए एनर्जी, ट्राई करें आसान और सात्विक ड्रिंक्स

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 24 Sep 2025 01:53 PM (IST)
Tags :
Navratri Fasting Kuttu Ka Atta Utility News Buckwheat Flour
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लद्दाख के पूर्ण राज्य की मांग कर रहे Gen- Z, लेह में छात्रों- पुलिस की झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
लद्दाख के पूर्ण राज्य की मांग कर रहे Gen- Z, लेह में छात्रों- पुलिस की झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
इंडिया
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
इंडिया
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लद्दाख के पूर्ण राज्य की मांग कर रहे Gen- Z, लेह में छात्रों- पुलिस की झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
लद्दाख के पूर्ण राज्य की मांग कर रहे Gen- Z, लेह में छात्रों- पुलिस की झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
इंडिया
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
इंडिया
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
यूटिलिटी
वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए अब करना होगा ये काम, जान लें जरूरी बात
वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए अब करना होगा ये काम, जान लें जरूरी बात
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget