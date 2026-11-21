Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फीस और प्रक्रिया राज्य-RTO अनुसार भिन्न हो सकती है।

हर वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े गए तो वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में आज भी कई लोगों के पास पुराना बुकलेट या फिर कागज वाला ड्राइविंग लाइसेंस है.

अहम बात ये है कि इस तरह के लाइसेंस समय के साथ खराब हो सकते हैं और इन्हें संभालना भी मुश्किल होता है.अगर आपके पास इस तरह का लाइसेंस है और आप इसे नए स्मार्ट कार्ट में बदलावा चाह रहे हैं तो आप इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि स्मार्ट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल पर उपलब्ध है, लेकिन कुछ मामलों में आपको स्मार्ट कार्ड के आवेदन के लिए RTO जाना पड़ सकता है.

ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?

अगर आपको आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड में बदलवाना है तो इसके लिए आपको सारथी परिवहन पोर्टल पर जाना होगा.

फिर ऑनलाइन सर्विस में जाकर Driving Licence Related Services पर क्लिक करना होगा.

अब आपको अपना राज्य और RTO चुनना होगा.

फिर Services on Driving Licence सेक्शन में जाएं और Replacement of DL या जरूरत के हिसाब से Renewal of DL का ऑप्शन चुनें.

इसके बाद आपको अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और DOB दर्ज करनी होगी.

फिर जहां सुविधा उपलब्ध हो, वहां पर आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करें.

अपने सारे मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करें.

फिर तय फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और अपने आवेदन को सबमिट कर दें.

आवेदन मंजूर होने के बाद नया स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस डाक के जरिए आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजा जा सकता है.

RTO ऑफिस भी जाना पड़ सकता है?



हां, जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन अप्लाई की सुविधा मौजूद होने पर हर व्यक्ति का काम ऑनलाइन पूरा हो सकता है. ड्राइविंग लाइसेंस का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध न होने या विभाग को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ने पर RTO बुलाया जा सकता है.

कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें

अहम बात ये है कि स्मार्ट कार्ड बनवाने की फीस और जरूरी चीजें राज्य और RTO के हिसाब स अलग हो सकती है. इसलिए सबसे पहले आप पोर्टल पर मौजूद जानकारी और चार्ज की जांच करें.

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