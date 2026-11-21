अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके भी सैलरी से हर महीने पीएफ का पैसा कटता होगा और यही पैसा लोगों को उनके रिटायरमेंट के बाद काम आता है, जिससे उनकी जरूरतें काफी हद तक पूरी होती हैं. ऐसे में पीएफ से जुड़ा हर छोटा-बड़ा बदलाव उनके लिए जानना जरूरी है. अक्सर जब लोग रिटायर होते हैं तो अपनी पूरे पीएफ के पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन अब EPFO ने पीएफ से जुड़े एक जरूरी विकल्प को मंजूर किया है.

दरअसल, अब कर्मचारी अपनी जमा रकम को अकाउंट में बनाए रखकर जरूरत के हिसाब से हर महीने पैसे निकाल सकता है. अहम बात ये है कि अकाउंट में बचे पैसों पर ब्याज मिलता रहेगा. EPFO की गणना के मुताबिक, 50 लाख रुपये के पीएफ कॉपर्स से 20 साल में कुल 1 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं.

बाकी रकम पर मिलेगा ब्याज

बता दें कि EPFO ने रिटायरमेंट के बाद पीएफ से किस्तों में पैसे निकालने के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP को मंजूरी दी है. यानी अब लोग पूरी जमा राशि को एक साथ निकालने के बजाय हर महीने पैसा ले सकेंगे. बाकी की बची राशि अकाउंट में रहेगी और उस पर ब्याज मिलता रहेगा.

20 साल में 50 लाख बनेंगे 1 करोड़

EPFO की ओर से दी गई तुलना के मुताबिक, अगर आपके पास रिटायरमेंट के समय 50 लाख रुपये का पीएफ कॉपर्स है तो ऐसी स्थिति में SWP के तहत आपको हर महीने लगभग 41,822 रुपये मिल सकते हैं. यानी इस हिसाब से 20 साल में कुल भुगतान लगभग 1 करोड़ रुपये होगा.

ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आंकड़े अनुमानित गणना पर आधारित हैं. असल में भुगतान कितना होगा ये बात लागू ब्याज दर और SWP के अंतिम फैसला पर निर्भर करती है. फिलहाल EPF पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दर दिया जा रहा है.

हर महीने 20 हजार रुपये चाहिए?

अगर आपको रिटायरमेंट के बाद अपना खर्च चलाने के लिए 20 हजार रुपये तक की जरूरत है और आप चाहते हैं कि आपको 20 हजार रुपये मिलते रहे तो इसके लिए आपके पास लगभग 24 लाख रुपये का पीएफ फंड होना चाहिए. 20 साल की अवधि और 8 प्रतिशत सालान ब्याज के अनुमान के आधार पर आप इतनी राशि से हर महीने लगभग 20 हजार रुपये निकाले जा सकते हैं. इस हिसाब से 20 साल में कुल 48 लाख रुपये मिलेंगे.

हां, लेकिन ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक अनुमानित कैलकुलेशन है. असल में कितनी राशि मिलेगी, ये बात EPF की ब्याज दर और SWP की अंतिम शर्तों पर निर्भर करेगा.

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