अक्सर घर खरीदने के लिए लिया गया होम लोन कई सालों तक जेब पर असर डालता है. ऐसे में अगर आपने भी घर खरीदने के लिए होम लोन लिया है और हर महीने EMI चुकाने में परेशानी हो रही है, तो आपके PF खाते में जमा पैसा मददगार साबित हो सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के तहत पात्र कर्मचारी अपने घर से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए PF की रकम निकाल सकते हैं.

हालांकि, यह सुविधा हर कर्मचारी को अपने आप नहीं मिलती. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती है. इसके अलावा पैसा निकालने से पहले टैक्स और रिटायरमेंट बचत पर पड़ने वाले असर को समझना भी जरूरी है.

होम लोन चुकाने के लिए क्या हैं शर्तें?

आमतौर पर घर खरीदने या बनाने से जुड़ी निकासी के लिए PF खाते में योगदान की कम से कम 5 या 10 साल की सदस्यता जरूरी होती है. वहीं, नए नियमों के तहत कुछ पात्र मामलों में यह अवधि घटाकर 3 साल की गई है. हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य या पहली बार घर खरीदने वाले कर्मचारी तय शर्तें पूरी करने पर अपने PF फंड का 90% तक निकाल सकते हैं. साथ ही जिस घर के लिए लोन चुकाया जा रहा है, उसका मालिकाना हक कर्मचारी, उसकी पत्नी या दोनों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए.

PF से पैसा निकालने पर लगेगा टैक्स?

PF से पैसा निकालने पर टैक्स का नियम आपकी कुल नौकरी की अवधि पर निर्भर करता है. अगर आपकी लगातार नौकरी 5 साल या उससे ज्यादा है, तो पात्र निकासी आमतौर पर टैक्स फ्री होती है और TDS भी नहीं कटता. पिछली कंपनियों की नौकरी की अवधि भी इसमें जोड़ी जा सकती है, बशर्ते पुराना PF बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर किया गया हो.

वहीं, अगर नौकरी 5 साल से कम है, तो निकाली गई रकम टैक्स के दायरे में आ सकती है. तय सीमा से अधिक निकासी पर 10% TDS भी कट सकता है. इसलिए पैसा निकालने से पहले अपनी सेवा अवधि और टैक्स नियम जरूर जांच लें.

ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?

पात्र कर्मचारी EPFO के Member e-Sewa पोर्टल पर लॉगिन करके Online Services में Claim (Form-31) के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी जानकारी और जरूरी दस्तावेज सही हैं.

PF से पैसा निकालना कितना फायदेमंद?

अगर आपके होम लोन की ब्याज दर PF पर मिलने वाले ब्याज से ज्यादा है, तो PF की रकम से लोन का मूलधन चुकाने पर भविष्य में ब्याज का बोझ कम हो सकता है. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. PF से पैसा निकालने पर आपका रिटायरमेंट फंड घट जाएगा और भविष्य में उस रकम पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं मिलेगा.

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