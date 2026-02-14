अब ट्रेन की छत से सफर की खूबसूरती देख सकेंगे लोग, इस रूट पर रेलवे का गजब प्लान

कश्मीर घाटी में रेल यात्रा अब और भी खास होने जा रही है. दरअसल उत्तर रेलवे ने बड़गाम स्थित माता वैष्णो देवी कटड़ा विशेष ट्रेन में विस्टाडोम कोच जोड़ दिया है. जिससे यात्री कांच की छत और चौड़ी खिड़कियों से घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का 360 डिग्री नजारा ले सकेंगे. यह सुविधा 11 फरवरी 2026 से शुरू हुई है. इससे पहले यह विशेष ट्रेन बड़गाम से बनिहाल तक चलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कटरा तक कर दिया गया है. जिससे स्थानीय लोगों और टूरिस्ट दोनों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

बड़गाम से कटरा तक सीधी रेल सुविधा



ट्रेन संख्या 04688/04687 अब बड़गाम से सीधे कटरा तक संचालित हो रही है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस विस्तार का मकसद उन इलाकों से आवागमन आसान बनाना है, जहां सड़क संपर्क मौसम के कारण प्रभावित रहता है. वहीं इस सेवा के पहले दिन ही 600 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया. जिससे इस रूट की मांग का अंदाजा लगाया जा सकता है.



विस्टाडोम कोच की खासियत



विस्टाडोम कोच में बड़ी कांच की खिड़कियां और पारदर्शी छत लगाई गई है. इससे यात्री बर्फ से ढके पहाड़, नदियां, सुरंग और घाटियों के दृश्य आराम से अपनी सीट पर बैठकर देख सकते हैं. इस रूट पर यात्रा के दौरान दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज और देश के पहले केबल स्टे रेलवे पुल अंजी ब्रिज को भी देखने का मौका मिलेगा. रेल अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को ऐसा एक्सपीरियंस होगा मानों वे प्रकृति के बीच सफर और कर रहे हैं.



पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा



उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार यह पहल यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ-साथ कश्मीर में पर्यटन को भी नहीं रफ्तार देगी. बर्फबारी के दौरान जब सड़क मार्ग प्रभावित होता है, तब रेल सेवा यात्रियों और जरूरी सामान की आवाजाही में भूमिका निभाती है. वहीं विस्टाडोम कोच पहले ही भी कोंकण और दार्जिलिंग जैसे पर्यटन रूट्स पर लोकप्रिय रहे हैं. लेकिन कश्मीर घाटी में यह पहली बार शुरू किया गया है. वहीं यह विशेष ट्रेन सोमवार से शनिवार तक चलेगी. बड़गाम से सुबह 7:20 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे कटड़ा पहुंचती है. वहीं वापसी में कटड़ा से दोपहर 1:45 बजे चलकर रात 8:00 बजे बड़गांव पहुंचती है. आईआरसीटीसी के अनुसार विस्टाडोम कोच में कुल 29 सीटें हैं और उसका किराया प्रति यात्री 1265 रुपये निर्धारित किया गया है.

