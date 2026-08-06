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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकम बजट में विदेश घूमना है? एयरलाइन लाई धमाकेदार ऑफर, बुकिंग से पहले जानें पूरी डिटेल

कम बजट में विदेश घूमना है? एयरलाइन लाई धमाकेदार ऑफर, बुकिंग से पहले जानें पूरी डिटेल

Vietjet Air Offer: वियतनाम की बजट एयरलाइन Vietjet Air भारतीय यात्रियों के लिए एक शानदार सेल लेकर आई है, जिसकी मदद से आपका विदेश घूमने का सपना बेहद कम किराए में पूरा हो सकता है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Aug 2026 06:51 PM (IST)
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  • पासपोर्ट, ई-वीजा अनिवार्य; ऑफर पीक सीजन में नहीं।

Vietjet Air Offer: अक्सर हर व्यक्ति सोचता है कि विदेशों के जिन खूबसूरत नजारों को उसने अब तक केवल फिल्मों और सोशल मीडिया पर देखा है. उन्हें वह अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर देखें. लेकिन पैसों की कमी की वजह से कई लोग अपना विदेश घूमने का सपना पूरा नहीं कर पाते. लेकिन क्या आप जानते हैं वियतनाम की बजट एयरलाइन Vietjet Air भारतीय यात्रियों के लिए एक शानदार सेल लेकर आई है, जिसकी मदद से आपका विदेश घूमने का सपना बेहद कम किराए में पूरा हो सकता है. 

सस्ते में घूम सकते हैं विदेश

दरअसल, Vietjet Air खास ऑफर के तहत इकोनॉमी का बेस किराया केवल 11 रुपये से शुरू हो रहा है. कई लोगों को इस बात पर जल्दी भरोसा करना मुश्किल हो सकता है. अगर आप इस ऑफर के तहत टिकट बुक करते हैं तो आप 5 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच सफर कर सकते हैं.

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कब शुरू होगी सेल 

यह स्पेशल ऑफर 31 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है और केवल 8 अगस्त रात 9 बजकर 30 मिनट तक ही उपलब्ध रहेगा.  आज 6 अगस्त हो गई है यानी अब आपके पास टिकट बुक करने के लिए केवल 2 दिन का समय है. इसलिए जल्द से जल्द टिकट बुक करें.

इन बातों को न करें नजरअंदाज

Vietjet Air के इस ऑफर के बारे में जानने के बाद कई लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या सिर्फ 11 रुपये ही देने होंगे तो जान लें कि 11 रुपये केवल बेस फेयर है. टिकट बुक करते समय एयरपोर्ट टैक्स, फ्यूल सरचार्ज और अन्य चार्ज भी अलग से जोड़े जाएंगे. इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें.

वियतनाम जाने के लिए कौन-कौन सी चीजें हैं जरूरी

  • आपके पास कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए.
  • साथ ही ई-वीजा की प्रिंट या डिजिटल कॉपी होनी चाहिए.
  • इसके अलावा कन्फर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट भी हो.
  • ध्यान रखें, सफर से पहले वीजा से जुड़े नियम और एयरलाइन की यात्रा शर्तों के बारे में जानकारी ले लीजिए. 

किन लोगों के लिए ऑफर फायदेमंद है?

  • यह ऑफर ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद है जो पहली बार विदेश घूमने वालों हो.
  • ऐसे लोग जो कम बजट में विदेश घूमना चाहते हो.
  • अगर कोई हनीमून या फिर दोस्तों के साथ घूमने का प्लान कर रहा हो.
  • वहीं कोई वीकेंड के समय घूमने की योजना बना रहा हो.

टिकट कैसे होगी बुक?

  • अगर आपको टिकट बुक करनी है तो इसके लिए आपको  Vietjet Air की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद आप मोबाइल ऐप के जरिए भी बुकिंग कर सकते हैं.
  • जल्दी सीट बुक करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

ध्यान रखें, सार्वजनिक छुट्टियों और पीक सीजन के दौरान यह ऑफर लागू नहीं किया जाएगा. अगर आप भी इस ऑफर का लाभ उठाकर वियतनाम घूमना चाहते हैं तो जल्द ही टिकट बुक कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 06 Aug 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Vietnam Airline Utility News Vietjet Air Offer
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