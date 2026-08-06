कम बजट में विदेश घूमना है? एयरलाइन लाई धमाकेदार ऑफर, बुकिंग से पहले जानें पूरी डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पासपोर्ट, ई-वीजा अनिवार्य; ऑफर पीक सीजन में नहीं।

Vietjet Air Offer: अक्सर हर व्यक्ति सोचता है कि विदेशों के जिन खूबसूरत नजारों को उसने अब तक केवल फिल्मों और सोशल मीडिया पर देखा है. उन्हें वह अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर देखें. लेकिन पैसों की कमी की वजह से कई लोग अपना विदेश घूमने का सपना पूरा नहीं कर पाते. लेकिन क्या आप जानते हैं वियतनाम की बजट एयरलाइन Vietjet Air भारतीय यात्रियों के लिए एक शानदार सेल लेकर आई है, जिसकी मदद से आपका विदेश घूमने का सपना बेहद कम किराए में पूरा हो सकता है.

सस्ते में घूम सकते हैं विदेश

दरअसल, Vietjet Air खास ऑफर के तहत इकोनॉमी का बेस किराया केवल 11 रुपये से शुरू हो रहा है. कई लोगों को इस बात पर जल्दी भरोसा करना मुश्किल हो सकता है. अगर आप इस ऑफर के तहत टिकट बुक करते हैं तो आप 5 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच सफर कर सकते हैं.

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कब शुरू होगी सेल

यह स्पेशल ऑफर 31 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है और केवल 8 अगस्त रात 9 बजकर 30 मिनट तक ही उपलब्ध रहेगा. आज 6 अगस्त हो गई है यानी अब आपके पास टिकट बुक करने के लिए केवल 2 दिन का समय है. इसलिए जल्द से जल्द टिकट बुक करें.

इन बातों को न करें नजरअंदाज

Vietjet Air के इस ऑफर के बारे में जानने के बाद कई लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या सिर्फ 11 रुपये ही देने होंगे तो जान लें कि 11 रुपये केवल बेस फेयर है. टिकट बुक करते समय एयरपोर्ट टैक्स, फ्यूल सरचार्ज और अन्य चार्ज भी अलग से जोड़े जाएंगे. इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें.

वियतनाम जाने के लिए कौन-कौन सी चीजें हैं जरूरी

आपके पास कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए.

साथ ही ई-वीजा की प्रिंट या डिजिटल कॉपी होनी चाहिए.

इसके अलावा कन्फर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट भी हो.

ध्यान रखें, सफर से पहले वीजा से जुड़े नियम और एयरलाइन की यात्रा शर्तों के बारे में जानकारी ले लीजिए.

किन लोगों के लिए ऑफर फायदेमंद है?

यह ऑफर ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद है जो पहली बार विदेश घूमने वालों हो.

ऐसे लोग जो कम बजट में विदेश घूमना चाहते हो.

अगर कोई हनीमून या फिर दोस्तों के साथ घूमने का प्लान कर रहा हो.

वहीं कोई वीकेंड के समय घूमने की योजना बना रहा हो.

टिकट कैसे होगी बुक?

अगर आपको टिकट बुक करनी है तो इसके लिए आपको Vietjet Air की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

इसके बाद आप मोबाइल ऐप के जरिए भी बुकिंग कर सकते हैं.

जल्दी सीट बुक करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

ध्यान रखें, सार्वजनिक छुट्टियों और पीक सीजन के दौरान यह ऑफर लागू नहीं किया जाएगा. अगर आप भी इस ऑफर का लाभ उठाकर वियतनाम घूमना चाहते हैं तो जल्द ही टिकट बुक कर सकते हैं.

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