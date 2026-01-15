आधार नहीं जुड़ा तो टिकट नहीं मिलेगा, IRCTC अकाउंट से ऐसे करें लिंक, जान लें पूरा प्रोसेस

IRCTC Account: भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए तो कोई अपने घर पहुंचने के लिए. आज ज्यादातर यात्री ऑनलाइन ही टिकट बुक करते हैं, जिसके लिए IRCTC अकाउंट जरूरी होता है. लेकिन अब सिर्फ अकाउंट होना काफी नहीं है. अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है. तो आप टिकट बुकिंग में परेशानी में पड़ सकते हैं.

रेलवे ने बुकिंग सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया है. खासतौर पर तत्काल और शुरुआती समय की बुकिंग में बिना आधार लिंक अकाउंट से टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं. तो यह काम समय रहते पूरा कर लेना बेहद जरूरी है.

IRCTC से आधार लिंक कैसे करें?

रेलवे के नए नियम के मुताबिक ऑनलाइन टिकट बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट में सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरिफाइड होगा. यह नियम 1 अक्तूबर 2025 से लागू हो चुका है. अब आधार वेरिफाइड यूजर्स को एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक जनरल रिजर्व्ड टिकट बुक करने की इजाजत दी गई है.

यह भी पढ़ें: क्या कभी आपके फ्लैट में आ धमकता है मकान मालिक, किराए पर रहते हैं तो जान लें अपने अधिकार

इसका मकसद फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगाना और आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ाना है. रेलवे का मानना है कि आधार लिंक होने से बॉट्स और दलालों पर लगाम लगेगी और सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद बनेगा. इसलिए अगर आपका अकाउंट अभी तक आधार से लिंक नहीं है. तो टिकट बुकिंग के जरूरी समय में आप पीछे रह सकते हैं.

IRCTC अकाउंट से आधार कैसे करें लिंक?

आधार को IRCTC अकाउंट से लिंक करना काफी आसान है. सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर लॉगिन करें. लॉगिन के बाद My Account सेक्शन में जाएं और वहां Authenticate User ऑप्शन पर क्लिक करें. अब आपके सामने आधार नंबर या वर्चुअल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा. डिटेल भरने के बाद Verify Details पर क्लिक करें.

यह भी पढ़ें: एक्सप्रेस-वे पर अचानक खत्म हो जाए आपकी कार में पेट्रोल, ऐसे बुलवा सकते हैं मदद

इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. उस OTP को भरते ही आपका आधार IRCTC अकाउंट से लिंक हो जाएगा. लिंक होने के बाद दोबारा लॉगिन करें. अगर यूजरनेम के आगे ग्रीन टिक दिखाई देता है. तो समझिए आपका अकाउंट आधार से वेरिफाइड हो चुका है. आप चाहें तो My Account में जाकर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: घर में चूहों से परेशान हैं? बिना मारे भगाने के आसान घरेलू तरीके जानिए