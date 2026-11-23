सोशल मीडिया पर कई सरकारी योजनाओं के विज्ञापन आते हैं. कई योजनाओं के बारे में तो लोगों को पता ही सोशल मीडिया के जरिए चलता है. इसके अलावा अब सरकार की तरफ से लोगों के मोबाइल फोन पर मैसेज भी भेजे जाते हैं, जिसके जरिए भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है. लेकिन हर मैसेज सही हो या सरकार के द्वारा ही भेजा गया हो ये जरूरी तो नहीं.

ऐसी ही एक योजना के बारे में जानकारी देता हुआ मैसेज लोगों को व्हॉट्सएप पर मिल रहा है. इस मैसेज में एक योजना के बारे में बताया जा रहा है, जिसके तहत भारत के हर एक नागरिक को 30000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं. अब खुद सरकार की तरफ से इस मैसेज की सच्चाई उजागर की गई है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल सोशल मीडिया और व्हॉट्सएप पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'गवर्नमेंट यूनिवर्सल सब्सिडी प्रोग्राम 2026' के तहत देश के हर नागरिक को 30000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है. मैसेज में लोगों से जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करने को कहा जा रहा है. हालांकि, सरकार ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है.

क्या बोली सरकार?

इस मैसेज के वायरल होते ही सरकारी एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने इसकी सच्चाई उजागर कर दी है. पीआईबी के आधिकारिक X (पहले ट्विटर)अकाउंट के जरिए इस मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है. जिसके साथ साफ शब्दों में लिखा है FAKE. इसके साथ ही कैप्शन के जरिए एजेंसी ने इस खबर और वायरल मैसेज का खंडन कर दिया है.

🚨 Cyber Fraud Alert! A message being circulated on #WhatsApp, claims that every citizen will receive a subsidy of ₹30,000 under the 'Government Universal Subsidy Program 2026', urging recipients to apply through a suspicious link. #PIBFactCheck: ❌ The claim is #FAKE. ✅ NO such announcement has been made by the Government of India. ℹ️ Do not click on suspicious links or share personal or banking details. Always verify information through official sources and refrain from forwarding unverified claims. — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 23, 2026

इस पोस्ट को शेयर करते हुए एजेंसी ने कैप्शन में लिखा, 'साइबर फ्रॉड अलर्ट! #WhatsApp पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि 'गवर्नमेंट यूनिवर्सल सब्सिडी प्रोग्राम 2026' के तहत हर नागरिक को 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. इसमें लोगों से एक संदिग्ध लिंक के जरिए आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है. PIBFactCheck के मुताबिक ये दावा फर्जी है.'

PIB ने दी सलाह

इस खबर का खंडन करते हुए PIB ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपनी बैंकिंग जानकारी, OTP या अन्य निजी जानकारी किसी अनजान वेबसाइट पर शेयर करें. इसके अलावा सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए केवल केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों और विश्वसनीय सरकारी माध्यमों पर ही भरोसा करें. बिना जांचे-परखे ऐसे मैसेज को दूसरों को फॉरवर्ड भी न करें.

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