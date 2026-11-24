एक्टर अविनाश मिश्रा और एक्ट्रेस ईशा सिंह इन दिनों अपने रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में अविनाश ने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपने ब्रेकअप की पुष्टि करते हुए अपनी गलती मानी है. अविनाश मिश्रा ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि ये ब्रेकअप उनकी खुद की गलती की वजह से हुआ है.

साथ ही, एक्टर ने डीजे गिग के दौरान एक गाना बजाने की जिम्मेदारी ली, जिसके चलते सोशल मीडिया पर कई एडिट और तरह-तरह की बातें बनने लगीं. उन्होंने कहा कि उनका मकसद ईशा, उनके परिवार या उनके चाहने वालों को दुख पहुंचाना नहीं था.

ईशा सिंह संग ब्रेकअप पर अविनाश मिश्रा ने मांगी माफी

इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर शेयर किए गए वीडियो में अविनाश कहते हैं, 'दोस्त, आप लोगों से बात किए हुए काफी समय हो गया है और मैं सिर्फ सब कुछ खत्म करने के लिए आया हूं, क्योंकि इसकी जरूरत है. मैंने अपने डीजे गिग में एक गाना बजाया था, जो गलत वजह से काफी चर्चा में आ गया है. बहुत सारे एडिट बन रहे हैं और मुझे पता है कि इससे सबसे ज्यादा ईशा, उनके परिवार और उनके चाहने वालों को दुख हो रहा है. सच में, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और अगर किसी को दोष देना है, तो वो मैं हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं यहां बस माफी मांगने के लिए आया हूं. साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कृपया परिवार और दोस्तों को इसमें मत लेकर आएं. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि कृपया इसे यहीं खत्म कर दीजिए. कोई भी इसमें और कुछ न जोड़े, क्योंकि यह दो लोगों के बीच की बात है. परिवार और दोस्तों को ऐसे मैसेज और धमकियां नहीं मिलनी चाहिए और जाहिर है, मुझे खुद पर काम करने की जरूरत है. मैं खुद पर काम करना चाहता हूं और खुद को सुधारना चाहता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत है और जब मैं ठीक हो जाऊंगा, तभी वापस आऊंगा. तब तक, आप सभी अपना ख्याल रखिए. चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं. धन्यवाद.'

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बता दें कि एक्टर अविनाश मिश्रा का ये बयान बेंगलुरु में उनके डीजे गिग के बाद हुए विवाद के बीच आया है, जहां उन्होंने 'बेवफा है तू' गाना बजाया था. इसे सोशल मीडिया पर ईशा के साथ उनके ब्रेकअप के साथ जोड़ा जाने लगा और कई एडिट से ऐसा लग रहा था कि ये गाना एक्ट्रेस को निशाना बनाकर बजाया गया है.

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रजत दलाल ने दी थी धमकी

कुछ यूजर्स का ऐसा भी कहना था कि अविनाश, ईशा पर दोष डाल रहे हैं और उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं. स्थिति तब और बिगड़ गई, जब बिग बॉस 18 फेम रजत दलाल ने सोशल मीडिया पर दखल दिया और ईशा से जुड़े विवाद को लेकर अविनाश पर जमकर भड़ास निकाली.

वहीं, ईशा के भाई ने भी इस विवाद में अपनी प्रतिक्रिया दी थी और सार्वजनिक रूप से अविनाश के बारे में कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे. रजत और ईशा के भाई दोनों ने दावा किया कि उनके पास ऐसी जानकारी है, जो अविनाश की पोल खोल सकती है.