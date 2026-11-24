Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टोकन 4 जनवरी से डाउनलोड कर चालान-केस निपटाएं।

क्या आप दिल्ली में लगने वाली नेशनल लोक अदालत में अपना कोई पुराना कोर्ट केस या फिर गाड़ी के चालान से जुड़े मामले का निपटारा करवाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. दिल्ली में 12 दिसंबर 2026 को साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इस लोक अदालत की तारीख बदल दी गई है. यानी अब दिल्ली में 12 दिसंबर 2026 को लोक अदालत का आयोजन नहीं होगा. अब दिल्ली में लोक अदालत जनवरी में लगेगी.

कब लगेगी दिल्ली में लोक अदालत?

बता दें कि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ( DSLSA) ने इसकी नई तारीख भी तय कर दी है. दिल्ली में 12 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत की नई तारीख 9 जनवरी 2027 तय की गई है. इस संबंध में प्राधिकरण की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. यानी अब दिल्ली वालों को अपने ट्रैफिक चालान से लेकर पेंडिंग कोर्ट केस के निपटारे के लिए 9 जनवरी तक का इंतजार करना होगा.

लोक अदालत जाने से पहले लें टोकन

9 जनवरी 2027 को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में अगर आपको ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाना है तो आपको सबसे पहले टोकन डाउनलोड करना होगा, बिना टोकन के आपको कोर्ट परिसर में एंट्री नहीं दी जाएगी. आप इसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

टोकन डाउनलोड कैसे करें?

दिल्ली में 9 जनवरी 2027 को लगने वाली लोक अदालत के टोकन 4 जनवरी 2027 को सुबह 10 बजे डाउनलोड करने शुरू हो जाएंगे.

सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

फिर होमपेज पर Online Appoinment for Lok Adalat पर ऑप्शन दिखेगा.

वहां पर अपने गाड़ी का नंबर और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें.

फिर आपके गाड़ी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.

उस OTP को डालकर वेरिफिकेशन पूरा कर लें.

अब आपको आपकी स्क्रीन पर पेंडिंग चालान की जानकारी दिखाई देगी.

आप जरूरी चालान चुनकर उपलब्ध कोर्ट और टाइम स्लॉट के मुताबिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं.

आखिर में टोकन स्लिप डाउनलोड करके उसका प्रिंट जरूर निकाल लें.

किन मामलों का होगा निपटारा?

दीवानी मामलों का निपटारा.

पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा.

ऋण वसूली और उपभोक्ता विवाद से जुड़े मामले.

पहले से अदालतों और संबंधित फोरम में पेंडिंग मामलों का आपसी सहमति से समाधान.

समझौता योग्य आपराधिक मामलों का निपटारा ( तलाक के मामलों को छोड़कर)

लोक अदालत की तारीख क्यों बदली?

अहम सवाल यह है कि लोक अदालत की तारीख क्यों बदली गई है तो जान लें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर 2026 को अधीनस्थ अदालतों में सामान्य कामकाज जारी रखने का फैसला किया है. इसलिए इस दिन आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तारीख आगे बढ़ा दी गई.

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