नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और हर साल काफी ज्यादा लोग यहां घूमने, धार्मिक स्थलों के दर्शन करने और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं. अगर आप भी नेपाल जाने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रेन से सफर करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है. भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना किसी पहचान पत्र के यात्रा कर सकते हैं.

बता दें कि भारत से नेपाल का बॉर्डर पार करते समय आपके पास सही डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि किस शहर से कौन सी ट्रेन पकड़नी होगी और टिकट कहां मिलेगा.

नेपाल जाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं?

अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो नेपाल जाने के लिए आपके पास भारतीय पासपोर्ट या चुनाव आयोग की ओर से जारी मूल वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए. वोटर आईडी पर आपकी फोटो होनी जरूरी है. ध्यान रखें कि ऑनलाइन डाउनलोड किया गया वोटर आईडी प्रिंट ट्रैवल के लिए मान्य नहीं माना जाता है.

बता दें कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को नेपाल जाने के लिए काफी नहीं है. भारतीय दूतावास की एडवाइजरी के मुताबिक, ये डॉक्यूमेंट नेपाल की यात्रा के लिए स्वीकार नहीं किए जाते हैं. इसलिए सफर से पहले अपने पासपोर्ट या वोटर आईडी की वैधता जरूर जांच लें.

क्या नेपाल जाने के लिए वीजा लगेगा?

भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने के लिए वीजा नहीं बनवाना पड़ता है. भारतीयों के लिए ये वीजा फ्री देश है. हां, अगर आप भारतीय नागरिक नहीं हैं तो आपको वीजा के नियम देख लेने चाहिए.

ट्रेन से नेपाल जाने के कौन-कौन से रास्ते हैं?

1.जनकपुर जाने के लिए जयनगर रूट

बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुरधाम और कुर्था तक ट्रेन चलती है. अगर आप सीतामढ़ी, मधुबनी या आसपास के इलाकों से हैं, तो ये रूट आपके लिए बेस्ट होगा. जयनगर पहुंचने के बाद नेपाल रेलवे की ट्रेन से आगे का सफर किया जा सकता है.

2.काठमांडू- पोखरा के लिए गोरखपुर रूट

अगर आप काठमांडू या पोखरा जाना चाहते हैं तो गोरखपुर तक ट्रेन से पहुंच सकते हैं. वहां से सोनौली बॉर्डर के लिए बस या टैक्सी मिलती है. बॉर्डर पार करने के बाद नेपाल के भैरहवा से आगे काठमांडू और पोखरा के लिए बसें मिल जाती हैं.

3.बीरगंज जाने के लिए रक्सौल रूट

बिहार का रक्सौल स्टेशन नेपाल के बीरगंज शहर के पास है. ट्रेन से रक्सौल पहुंचकर सड़क मार्ग से बॉर्डर पार किया जा सकता है. इसके बाद नेपाल के दूसरे शहरों के लिए बस या टैक्सी ली जा सकती है.

4.बिराटनगर जाने के लिए जोगबनी रूट

बिहार के जोगबनी रेलवे स्टेशन से नेपाल के बिराटनगर पहुंचना आसान है. यहां से बॉर्डर पार करके सड़क मार्ग से नेपाल में दाखिल हो सकते हैं.

ट्रेन का टिकट कहां से मिलेगा?

अगर आप भारत के किसी रेलवे स्टेशन से जयनगर, गोरखपुर, रक्सौल या जोगबनी तक जाना चाहते हैं तो टिकट IRCTC की वेबसाइट और ऐप से बुक कर सकते हैं. इसके अलावा रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से भी टिकट लिया जा सकता है. जयनगर से जनकपुर और कुर्था जाने वाली नेपाल रेलवे की ट्रेन का टिकट स्टेशन के टिकट काउंटर से मिलता है.

सरयू कमला एक्सप्रेस कब से चलेगी?

इसके अलावा अयोध्या कैंट और जनकपुरधाम के बीच सीधी ट्रेन सेवा सरयू कमला एक्सप्रेस के नाम से शुरू होने वाली है. ये ट्रेन 28 नवंबर से चलेगी. इस रूट पर ट्रेन करीब 604 किलोमीटर का सफर तय करेगी. इसके लिए टिकट IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर बुक किए जा सकेंगे. बता दें कि 23 नवंबर 2026 को भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया है.

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