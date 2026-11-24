कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास की ओर से उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाने से रोकने के आरोप पर सीजेपी नेता आशुतोष ने उनका समर्थन किया. उन्होंने सौरव दास के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा.

सौरव दास बोले- सरकार ने विदेश जाने से रोका

सौरव दास ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस घटना की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, "मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने के लिए लंदन जाना था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर इस कायर मोदी सरकार ने मुझे विमान में सवार होने से रोक दिया."

दास ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया. उनके मुताबिक, उनकी फ्लाइट रात एक बजे लंदन के लिए थी. प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ ने उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था. जब वह इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका पासपोर्ट फ्लैग किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर उन्हें देश से बाहर जाने से रोकने के लिए ऐसा किया.

आशुतोष रांका ने नीरव मोदी का नाम लेकर कसा तंज

सौरव दास के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए CJP नेता आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, "दुनिया के सबसे महान दिमाग ही ऐसा कर सकते हैं कि नीरव मोदी को देश से भागने दें, लेकिन सौरव को विदेश जाने से रोक दें. हमेशा की तरह, धन्यवाद मोदी जी."

Only the greatest minds on the planet will allow Neerav Modi to flee but stop Saurav from traveling abroad. Like always, thank you Modi ji. — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) November 23, 2026

वहीं, CJP ने भी इस मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया. पार्टी ने कहा कि दास को ऑक्सफोर्ड यूनियन में संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया. पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षित और स्वतंत्र विचार रखने वाली आवाजों से डरती है और अब उन लोगों को भी विदेश जाने से रोक रही है, जो दुनिया के सामने भारत की बात रखते हैं.

दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी से किया इनकार

इस मामले पर हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है. अधिकारी के मुताबिक, इस मामले में इमिग्रेशन विभाग के अधिकारी शामिल हैं.

जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद जेल गए थे दास और रांका

सौरव दास CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके और सह-संयोजक आशुतोष रांका के साथ संगठन के कई अभियानों में सक्रिय रहे हैं. इनमें पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) से जुड़ा विवाद भी शामिल है.

13 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर पर प्रतिबंधित प्रदर्शन स्थल में प्रवेश करने और राष्ट्रीय ध्वज लहराने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उनके साथ CJP नेता अजिंक्य शिंदे समेत कुल 14 लोगों पर उस स्थान पर कथित रूप से अनधिकृत प्रवेश करने का आरोप लगा था. जंतर-मंतर को उस समय निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था.

यह समूह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी.

सौरव दास, आशुतोष रांका और अन्य आरोपियों को 21 अक्टूबर को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था. इसके लिए सभी को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानतदार के बॉन्ड भरने पड़े थे.

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