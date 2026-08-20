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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFASTag से ज्यादा पैसे कट गए? ऐसे करें शिकायत, मिल सकता है रिफंड

FASTag से ज्यादा पैसे कट गए? ऐसे करें शिकायत, मिल सकता है रिफंड

FastTag Alert: क्या आपने भी FasTag बनाया हुआ है. अगर आपके FasTag से एक्स्ट्रा पैसा कट जाए तो ऐसे में कुछ जरूरी जानकारी और शिकायत करके आप पैसे वापस पा सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Aug 2026 05:07 PM (IST)
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  • जांचोपरांत 48 घंटे से 7 दिन में रिफंड मिलता है.

FastTag Update: अगर आप एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अक्सर जिन लोगों को आए दिन एक्सप्रेसवे पर सफर करना होता है तो वे बार-बार टोल प्लाजा पर भुगतान करने के झंझट से बचने के लिए FasTag बनवा लेते हैं, लेकिन सोचिए, अगर आपके FasTag से ज्यादा पैसे कट जाए तो ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय रहते जरूरी कदम उठाने से आपको रिफंड मिल सकता है. अगर नहीं, तो जानिए. 

सबसे पहले क्या करें?

कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें लोगों के FasTag से या तो ज्यादा पैसे कट जाते हैं या फिर किसी कारणवश एक ही ट्रांजैक्शन के लिए दो बार चार्ज कट जाए तो ऐसे में आपको सबसे पहले कुछ जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए जैसे...

  • गाड़ी का नंबर
  • FasTag ID
  • टोल प्लाजा का नाम
  • डेट और समय 

इसके अलावा बैंक से आया हुआ मैसम और टैक्जेक्शन ID भी अपने पास रखें. 

यहां कर सकते हैं शिकायत

अगर FastTag से ज्यादा पैसे कट जाते हैं तो आप तुरंत NHAI की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1033 पर इसकी शिकायत कर सकते हैं. शिकायत के दौरान जरूरी सबूत और पूरी बात बताएं. 

ईमेल से करें शिकायत

इनके अलावा भी ऐसे मामलों में आप IHMCL यानी Indian Highways Management Company Limited के ईमेल पर भी इसकी शिकायत भेज सकते हैं. सारी जरूरी जानकारियों की डिटेल जरूर दें.

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दूसरा तरीका अपनाएं

अगर आपका FastTag किसी बैंक या फिर किसी ऐप से जुड़ा है तो उसके Help सेक्शन के जरिए भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. उनका पूरी जानकारी दें और रिफंड के लिए अनुरोध करें. 

क्या पैसा आ जाएगा वापस?

बता दें कि जब आप शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उसके मुताबिक जांच की जाती है और सब कुछ सही पाने पर रिफंड का प्रोसेस शुरू होता है. अगर बात करें कि कितना समय लगता है तो 48 घंटे से लेकर 7 दिन का समय लग सकता है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Aug 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
FASTag Expressway NHAI Utility News
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