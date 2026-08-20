FASTag से ज्यादा पैसे कट गए? ऐसे करें शिकायत, मिल सकता है रिफंड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जांचोपरांत 48 घंटे से 7 दिन में रिफंड मिलता है.

FastTag Update: अगर आप एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अक्सर जिन लोगों को आए दिन एक्सप्रेसवे पर सफर करना होता है तो वे बार-बार टोल प्लाजा पर भुगतान करने के झंझट से बचने के लिए FasTag बनवा लेते हैं, लेकिन सोचिए, अगर आपके FasTag से ज्यादा पैसे कट जाए तो ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय रहते जरूरी कदम उठाने से आपको रिफंड मिल सकता है. अगर नहीं, तो जानिए.

सबसे पहले क्या करें?

कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें लोगों के FasTag से या तो ज्यादा पैसे कट जाते हैं या फिर किसी कारणवश एक ही ट्रांजैक्शन के लिए दो बार चार्ज कट जाए तो ऐसे में आपको सबसे पहले कुछ जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए जैसे...

गाड़ी का नंबर

FasTag ID

टोल प्लाजा का नाम

डेट और समय

इसके अलावा बैंक से आया हुआ मैसम और टैक्जेक्शन ID भी अपने पास रखें.

यहां कर सकते हैं शिकायत

अगर FastTag से ज्यादा पैसे कट जाते हैं तो आप तुरंत NHAI की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1033 पर इसकी शिकायत कर सकते हैं. शिकायत के दौरान जरूरी सबूत और पूरी बात बताएं.

ईमेल से करें शिकायत

इनके अलावा भी ऐसे मामलों में आप IHMCL यानी Indian Highways Management Company Limited के ईमेल पर भी इसकी शिकायत भेज सकते हैं. सारी जरूरी जानकारियों की डिटेल जरूर दें.

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दूसरा तरीका अपनाएं

अगर आपका FastTag किसी बैंक या फिर किसी ऐप से जुड़ा है तो उसके Help सेक्शन के जरिए भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. उनका पूरी जानकारी दें और रिफंड के लिए अनुरोध करें.

क्या पैसा आ जाएगा वापस?

बता दें कि जब आप शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उसके मुताबिक जांच की जाती है और सब कुछ सही पाने पर रिफंड का प्रोसेस शुरू होता है. अगर बात करें कि कितना समय लगता है तो 48 घंटे से लेकर 7 दिन का समय लग सकता है.

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