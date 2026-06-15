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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAadhar News: क्या अभी भी इस्तेमाल कर रहे आधार कार्ड का पुराना ऐप, अटक न जाएं आपके जरूरी काम, पढ़ें जरूरी बात

Aadhar News: क्या अभी भी इस्तेमाल कर रहे आधार कार्ड का पुराना ऐप, अटक न जाएं आपके जरूरी काम, पढ़ें जरूरी बात

Aadhar Card New App: अगर आप भी फोन में आधार कार्ड का पुराना एप इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. UIDAI ने नई एप को लेकर अपडेट दिया है. जानिए.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Mohd Anas | Updated at : 15 Jun 2026 05:56 PM (IST)
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mAadhaar App: अगर आप एम आधार का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आप के लिए है. अब आपको नए आधार ऐप के बारे में समझना होगा. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने अपनी नई योजना के तहत एक प्रस्ताव ला रही है, जिसमें आप अपने पुराने आधार कार्ड को नए तरिके से अपडेट कर सकते हैं.

नया आधार एप बड़ा ही कारगर साबित होता दिख रहा है. इसकी मदद से आपको आधार कार्ड अपडेट करने में मदद मिलेगी. आईडी के तौर पर मांगे जाने वाले दस्तावेजों में शामिल फॉटोकॉपी की हार्ड कॉपी से बचने के लिए आप अपने दस्तावेजों को डिजटली वेरिफाई कर सकते हैं, जो समय की बचत और गतिशील आइडिया है. 

अब बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल खड़ा होता है कि क्या हम पुराने ऐप की मदद से आधार की जानकारी दे सकते हैं या नहीं. इसका जवाब है, बिल्कुल नहीं. आपको डेटा माइग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. आप नया आधार ऐप डाउलोड कर आसानी से मोबाइल से आधार लिंक कर सकते हैं. अपना चेहरा स्कैन करके पहचान की प्रक्रिया पूरी करें और अपना प्रोफ़ाइल दोबारा सेट अप करें. इसको जानने के लिए नीचे दी गई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझना होगा.  

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पहचान की पुष्टि

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप ने देखा होगा कि आप से बीते कई सालों से आधार कार्ड की फॉटोकॉपी मांगी जाती रही है. मिसाल के तौर पर होटल्स, ऑफिस विजिटर पंजीकरण, सिम कार्ड प्रमाणीकरण, प्रोपर्टी का किराया और कई ऐसी जुड़ी बातें शामिल हैं.  

हार्ड कॉपी से मिलेगा छुटकारा 

नए ऐप के तहत हार्ड फॉटोकॉपी से बचा जा सकता है. यूजर्स क्यूआर कोड की मदद से अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी शेयर कर सकते हैं. सरल शब्दों में यह सुरक्षा के लिहाज से आप की जानकारी के लिए बेहतरीन तरीका है.  

प्रमाणीकरण का प्रयोग लाएगा सरलता 

आप भी UIDAI ऐप का यूज करते हैं तो आप ने गौर कर होगा कि प्रमाणीकरण में काफी दिक्कते बढ़ रही है. ऐसे में नया ऐप चर्चाओं में है. बजाए ओटीपी के भरोसे के यूजर्स अपने फेस प्रमाणीकरण का प्रयोग करें. UIDAI के मुताबिक, यह प्रक्रिया आप की सुरक्षा के लिए है. यह जानकारी को गलत इस्तेमाल होने से भी बचाता है.

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Published at : 15 Jun 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
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