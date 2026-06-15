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हिंदी न्यूज़बिजनेसमस्क की कंपनी SpaceX दुनिया की सातवीं सबसे महंगी कंपनी, जानें पहले और दूसरे नंबर पर है कौन?

मस्क की कंपनी SpaceX दुनिया की सातवीं सबसे महंगी कंपनी, जानें पहले और दूसरे नंबर पर है कौन?

World's Top 10 Most Valuable Companies: दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स सातवीं सबसे महंगी कंपनी है. शेयर बाजार में धमाकेदार लिस्टिंग के बलबूते इसने यह मुकाम हासिल की.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 15 Jun 2026 02:28 PM (IST)
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Top 10 Valuable Companies: 12 जून, 2026 को अमेरिकी शेयर बाजार के टेक इंडेक्स Nasdaq में धमाकेदार लिस्टिंग के बाद एलन मस्क की कंपनी SpaceX दुनिया की सातवीं सबसे महंगी बन गई है. अब तक के सबसे बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) में 75 बिलियन डॉलर जुटाने के बाद SpaceX ने SPCX टिकर के तहत 150 डॉलर पर ट्रेडिंग शुरू की, जो इसके 135 डॉलर के IPO प्राइस से 11% ज्यादा था.

19% तक उछले भाव

ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक 176.52 डॉलर तक चढ़ गया और आखिर में इसकी क्लोजिंग 160.95 डॉलर पर हुई, जो ऑफर प्राइस से लगभग 19% ज्यादा रहा. इसी के साथ स्पेसएक्स इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन गया. इसने 2019 में सऊदी अरामको के बनाए गए 25.6 बिलियन डॉलर के पिछले रिकॉर्ड को भी बड़े अंतर से तोड़ दिया. स्पेसएक्स का तो आपको पता चल गया कि यह दुनिया का सातवीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, लेकिन क्या आपको पता है कि टॉप-10 महंगी कंपनियों की लिस्ट में और कौन-कौन से नाम शामिल है? आइए जानते हैं.

Nvidia- सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनी Nvidia इतिहास में पहली बार 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर दुनिया की सबसे महंगी कंपनियों की लिस्ट में पहले नंबर पर है. इसके ग्राहकों में OpenAI, Google, Microsoft जैसी कंपनियां हैं, जो AI और डेटा चिप्स के लिए इस पर निर्भर है.

Alphabet- गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट 4.63 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ दूसरे नंबर पर है. कंपनी का मेन फोकस जेनरेटिव एआई और क्लाउड बिजनेस पर है. 

Apple- आईफोन बनाने वाली कंपनी ऐप्पल 4.3-4.53 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ दुनिया की तीसरी सबसे महंगी कंपनी है. 

Microsoft- OpenAi में अपनी लगभग 27% की बड़ी हिस्सेदारी और Microsoft Capilot की सफलता के आधार पर माइक्रोसॉफ्ट 2.9-3.11 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ दुनिया की चौथी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है. 

Amazon- दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी अमेजन 2.6-2.87 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवीं सबसे महंगी कंपनी है. 

TSMC- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 2.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे महंगी कंपनियों की लिस्ट में छठें नंबर पर है. यह ऐप्पल, एनवीडिया और एएमडी जैसी बड़ी कंपनियों के 90% से अधिक एडवांस चिप्स अकेले खुद बनाती है.

Broadcom- टेक जगत में एनवीडिया की सबसे बड़ी कंपीटिटर बनकर उभरी यह कंपनी 1.8 ट्रिलियन डॉलर के साथ आठवीं सबसे महंगी कंपनी है. यह गूगल और TPUs (टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स) और Meta के लिए कस्टम एआई एक्सेलरेटर चिप्स बनाती है. 

Saudi Aramco- सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है. इसकी वैल्यूएशन 1.76 ट्रिलियन डॉलर है. 

Meta Platforms- फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की पेरेंट कंपनी Meta 1.56-1.60 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ दुनिया की दसवीं सबसे महंगी कंपनी है. इसका Llma Ai मॉडल और Digital Ada इसकी कमाई का एक बड़ा जरिया है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Elon Musk SpaceX NVIDIA
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