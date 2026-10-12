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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी180 Kmph की स्पीड से दौड़ेगी वंदे भारत, 16 कोच वाली रेल ने बनाया रिकॉर्ड

180 Kmph की स्पीड से दौड़ेगी वंदे भारत, 16 कोच वाली रेल ने बनाया रिकॉर्ड

भारतीय रेलवे की नई 16 कोच वाली वंदे भारत चेयर कार ट्रेन ने मथुरा-नागदा सेक्शन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल ट्रायल पूरा किया. इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 12 Oct 2026 04:36 PM (IST)
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भारतीय रेलवे अपनी ट्रेनों की रफ्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है. इसी कड़ी में 16 कोच वाली नई वंदे भारत चेयर कार ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल हाई-स्पीड ट्रायल पूरा किया है. इस ट्रेन को पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री (RCF) में तैयार किया गया है. ट्रायल के दौरान ट्रेन की रफ्तार, सुरक्षा और तकनीकी क्षमता की जांच की गई.

नई वंदे भारत ट्रेन को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. इसमें आरामदायक सीटों से लेकर ऑटोमैटिक दरवाजे और दिव्यांग यात्रियों के लिए स्पेशल सुविधाएं शामिल हैं.

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नई वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल कहां और कैसे हुआ?

नई 16 कोच वाली वंदे भारत चेयर कार ट्रेन का 8 अक्टूबर 2026 को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई-स्पीड ट्रायल किया गया. यह ट्रायल मथुरा-नागदा सेक्शन पर किया गया, जबकि परीक्षण से जुड़ी गतिविधियां कोटा रेल मंडल के अंतर्गत भी की गई हैं.

इस दौरान ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम, गति पकड़ने की क्षमता और ट्रैक बदलते समय उसके प्रदर्शन को परखा गया. हालांकि, ट्रायल में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने का मतलब यह नहीं है कि ट्रेन नियमित सफर में भी शुरुआत से इसी गति से चलेगी.

नई वंदे भारत ट्रेन की क्या हैं खासियतें?

  • आरामदायक सीटें: ट्रेन में यात्रियों के आराम के लिए आरामदायक और पीछे की ओर झुकने वाली सीटें दी गई हैं. एग्जीक्यूटिव क्लास में सीटों को जरूरत के मुताबिक घुमाने की सुविधा भी मिलती है.
  • ऑटोमैटिक दरवाजे: ट्रेन में ऑटोमैटिक स्लाइडिंग दरवाजे दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को चढ़ने और उतरने में आसानी होगी. 
  • बेहतर सस्पेंशन सिस्टम: ट्रेन का सस्पेंशन सिस्टम झटकों और कंपन को कम करने में मदद करता है, जिससे सफर और ज्यादा आरामदायक बन सकता है.
  • आधुनिक एसी कोच: कोच में यात्रियों की संख्या और तापमान की जरूरत के हिसाब से एयर कंडीशनिंग को कंट्रोल करने की व्यवस्था भी की गई है.
  • बड़ी खिड़कियां: ट्रेन में बड़ी खिड़कियों दी गई है, जिससे यात्री बाहर का नजारा आसानी से देख सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस कोच में प्राकृतिक रोशनी भी आती है.
  • दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधा: व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 12 Oct 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS VANDE BHARAT TRAIN 180 Kmph Trial
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