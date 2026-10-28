कोहरे में भी सोलर पैनल से चला सकते हैं हीटर और गीजर? जानें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गर्म पानी को सोलर वॉटर हीटर बेहतर विकल्प है।

अक्टूबर महीना बस खत्म होने वाला है और नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ठंड भी शुरू होने लगती है. ऐसे में नहाने और घर के दूसरे काम करने के लिए गर्म पानी की जरूरत पड़ती है. इसी जरूरत को पूरा करने के लिए लोग अपने घरों में गीजर लगवाते हैं. ऐसे में सर्दियों के दौरान हीटर और गीजर चलाने के लिए लोग सोलर पैनल लगवाने की सोचते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में सोचा है कि सर्दियों के दौरान कोहरे में सोलर पैनल हीटर और गीजर को चला सकता है.

बता दें कि आप कम धूप और घने कोहरे में भी सोलर पैनल से इन उपकरणों को चला सकते हैं, लेकिन ये आपके सोलर पैनल की क्षमता और बिजली की खपत और बैटरी बैकअप पर निर्भर करता है.

कम धूप में बिजली बनाते हैं पैनल?

इस बात की तो सभी को जानकारी होगी कि सोलर पैनल धूप की मदद से बिजली जनरेट करते हैं. ऐसे में अगर आसमान में बादल या घना कोहरा छाया हुआ हो, तो इनकी बिजली बनाने की क्षमता कम हो सकती है. ऐसी स्थिति में सोलर पैनल 10 से 30 प्रतिशत तक बिजली बना सकते हैं. यानी मौसम जैसा रहेगा, सोलर पैनल के काम करने की क्षमता भी उसी के हिसाब से होगी.

गीजर-हीटर के लिए कितनी बिजली की जरूरत?

अगर बात करें कि गीजर और हीटर को चलाने के लिए कितनी बिजली की जरूरत होगी तो जान लें कि ये दोनों ही उपकरण बिजली की खपत ज्यादा करने वालों में शामिल हैं. इसलिए जब सोलर पैनल लगवाएं तो इनकी वाट क्षमता के बारे में जानना बेहद जरूरी है. यानी अगर आपको गीजर और हीटर दोनों का इस्तेमाल करना है तो सोलर पैनल लगवाने से पहले ये देखें कि इन दोनों उपकरण को चलाने के लिए बिजली की कितनी जरूरत है और आप इनका इस्तेमाल कितना करने वाले हैं.

कितने किलोवाट का पैनल सही रहेगा?

अगर अच्छी-खासी धूप में गीजर-हीटर चलाने हैं तो इसके लिए 3 से 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा सकते हैं. लेकिन इनसे कोहरे के दौरान हीटर-गीजर चलाने में दिक्कत हो सकती है. लेकिन कितने किलोवाट का पैनल आपके घर के लिए सही रहेगा, ये बात आपके बजट, जरूरत और बिजली खपत पर निर्भर करती है.

सोलर वॉटर हीटर भी है एक विकल्प

अगर आपका मकसद सोलर पैनल से गीजर चलाने का है और आपको केवल सर्दियों के दौरान पानी गर्म करने के लिए चाहिए तो आप सोलर वॉटर हीटर भी लगवा सकते हैं, ये भी धूप की मदद से बिजली जनरेट करके पानी गर्म करता है. कोहरा कम होने पर भी ये पानी गर्म कर सकता है, लेकिन ज्यादा कोहरे के दौरान इसके काम करने की क्षमता कम हो सकती है.

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