चार्जर, जूते और लैपटॉप, ट्रेन में सबसे ज्यादा क्या भूलते हैं लोग? RPF ने बताया

ट्रेन से सफर के दौरान आपने मोबाइल, पर्स और दूसरे कीमती सामानों की चोरी होने के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन सफर के दौरान कई बार यात्री अपना कीमती सामान ट्रेन में भूल जाते हैं. सामान भूलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे यात्री के पास अगर ज्यादा सामान हो, वहीं अगर यात्री मोबाइल पर व्यस्त हो, साथ ही कई बार तो यात्री जल्दबाजी में ही अपना सामान ट्रेन में भूल जाते हैं.

ऐसे में दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के पास इस साल सामान खोने की बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आई है. ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर लोग ट्रेन में सबसे ज्यादा कौन-से सामान को भूल जाते हैं.

सबसे ज्यादा क्या भूलते हैं यात्री

अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो हो सकता है कि आपमें से कई लोग भी ट्रेन से सफर के दौरान अपने कीमती सामान को किसी कारणवश भूल गए हो. RPF के मुताबिक, ट्रेन में यात्री अपने कई सारे सामान को भूल जाते हैं और सबसे ज्यादा सामान ये है...

चश्मा

जूते-चप्पल

मोबाइल चार्जर

बैग

लैपटॉप

इयरफोन

इन सामानों के भूलने की सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं.

हजारों सामान RPF ने किए बरामद

इस साल जनवरी से मई 2026 के बीच दिल्ली RPF ने 3.157 चीजें बरामद की हैं.

अगर कोई यात्री अपने सामान गुम होने की शिकायत करता है तो यात्री के बताएं गए जगह पर RPF कर्मचारी उस सामान को ढूंढते हैं और सामान मिलने के बाद उसके मालिक को सामान तय नियमों के तहत सौंप दिया जाता है.

पिछले साल से बड़ी शिकायतें

जानकारी के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले इस साल सामान ट्रेन में भूलने की शिकायतों में इजाफा हुआ है. ये शिकायतें पिछले साल के मुकाबले 54 प्रतिशत तक बढ़ी है.

सामान छूटते ही करें ये काम

अगर आपका सामान ट्रेन में रह गया है तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाएं. ट्रेन से उतरते समय कुछ खास चीजों का ध्यान देना चाहिए.

ट्रेन से उतरने से पहले यहां चेक करें सामान

अगर आपका स्टेशन आने वाला है तो 20 मिनट पहले से ही अपना सामान तैयार रखें और कुछ जगहों पर चेक जरूर करें.

सबसे पहले ऊपरी बर्थ पर चेक करें कि कोई सामान न रह गया हो.

इसके अलावा अपनी सीट के नीचे देखें कोई जूते-चप्पल न रह गए हो.

लगेज रैक में कोई सामान न छूट गया हो.

वहीं मोबाइल का चार्जर और केबल निकल लें.

वहीं खिड़की के आसपास कोई सामान तो नहीं रह गया है ये भी देखें.

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