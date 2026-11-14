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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी16 नवंबर से चलेंगी 8 फास्ट Namo Bharat ट्रेनें, 8 मिनट में गाजियाबाद

16 नवंबर से चलेंगी 8 फास्ट Namo Bharat ट्रेनें, 8 मिनट में गाजियाबाद

NCRTC 16 नवंबर से दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर 8 फास्ट नमो भारत ट्रेनें शुरू करेगा. ये पांच प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी. आनंद विहार-गाजियाबाद सफर 8 मिनट में होगा. नियमित ट्रेनें 10 मिनट पर चलती रहेंगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 14 Nov 2026 05:45 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर और मेरठ के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. सुबह-शाम ऑफिस और कॉलेज जाने के दौरान ट्रैफिक और यात्रा में लगने वाला समय लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है.

ऐसे में नमो भारत ट्रेन से सफर करने वालों को जल्द ही एक नई सुविधा मिलने जा रही है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) 16 नवंबर 2026 से दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर आठ अतिरिक्त फास्ट नमो भारत ट्रेन सेवाएं शुरू करने जा रहा है. इन ट्रेनों के चलने से कई प्रमुख स्टेशनों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा.

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इतने मिनट में पूरा होगा सफर

फास्ट नमो भारत सेवाओं के शुरू होने के बाद अलग-अलग स्टेशनों के बीच यात्रा का समय इस प्रकार रहेगा:

  • आनंद विहार से गाजियाबाद- 8 मिनट
  • गाजियाबाद से बेगमपुल- 28 मिनट
  • आनंद विहार से बेगमपुल- 36 मिनट
  • पूरे दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर का सफर- 50 मिनट से कम

इस सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलने की उम्मीद है, जो रोजाना नौकरी, पढ़ाई या दूसरे जरूरी कामों के लिए दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच यात्रा करते हैं.

केवल 5 प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव

NCRTC के मुताबिक, इन नई ट्रेनों को सीमित स्टॉपेज के साथ संचालित किया जाएगा. इसका मतलब है कि ये ट्रेनें कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी, बल्कि केवल पांच प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेंगी. इनमें सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम शामिल हैं. कम स्टॉपेज होने से ट्रेन को बार-बार रुकना नहीं पड़ेगा और यात्रियों को अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी.

रोजाना 1.1 लाख यात्री कर रहे सफर

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वर्तमान में यहां प्रतिदिन करीब 1.1 लाख यात्री सफर कर रहे हैं. इस कॉरिडोर ने हाल ही में पांच करोड़ पैसेंजर जर्नी का आंकड़ा भी पार किया है. पिछले तीन महीनों में हर महीने औसतन 32 लाख से अधिक यात्राएं दर्ज की गई हैं.

प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने में मिलेगी मदद

NCRTC की इस पहल का उद्देश्य यात्रियों का समय बचाने के साथ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना भी है. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और सड़कों पर वाहनों के दबाव के बीच नमो भारत जैसी तेज परिवहन सेवा लोगों को निजी गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है.

यात्रियों को सलाह दी गई है कि ट्रेन में चढ़ने से पहले स्टेशन पर लगे डिस्प्ले बोर्ड और प्लेटफॉर्म पर होने वाली घोषणाओं को जरूर देखें, ताकि वे फास्ट और नियमित ट्रेन के बीच अंतर समझ सकें.

सुबह 8 और शाम 6 बजे मिलेंगी अतिरिक्त ट्रेनें

नई फास्ट ट्रेनें सुबह और शाम के व्यस्त समय में चलाई जाएंगी. सुबह दोनों दिशाओं में सराय काले खां और मोदीपुरम से 8 बजे और 8:30 बजे ट्रेनें रवाना होंगी. वहीं, शाम के समय दोनों टर्मिनल स्टेशनों से 6 बजे और 6:30 बजे अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध रहेंगी.

खास बात यह है कि इन आठ नई सेवाओं के शुरू होने से नियमित नमो भारत ट्रेनों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. मौजूदा ट्रेनें पहले की तरह हर 10 मिनट के अंतराल पर चलती रहेंगी.

यह भी पढ़ें- Solar Panel: हर दिन 66 लाख घरों में पहुंचा सोलर, 20 गुना बढ़ी रफ्तार

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 14 Nov 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
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