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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी100 रुपए में निपटेगा पुराना चालान, इस शहर में 16 नवंबर से चलेगा अभियान

100 रुपए में निपटेगा पुराना चालान, इस शहर में 16 नवंबर से चलेगा अभियान

चंडीगढ़ में 16 नवंबर से पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे का अभियान शुरू होगा. इसके तहत सितंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच जारी 8,500 चुनिंदा चालान सिर्फ 100 रुपये देकर निपटाए जा सकेंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 14 Nov 2026 04:12 PM (IST)
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अगर आपके गाड़ी का ट्रैफिक चालान काफी लंबे समय से पेंडिंग है, तो आपके लिए राहत की खबर है. अब चंडीगढ़ में पुराने ट्रैफिक चालानों को कम रकम देकर निपटाने का मौका मिलने जा रहा है. जिला अदालत 16 नवंबर से विशेष अभियान शुरू करेगी. इसके तहत कुछ चुनिंदा पुराने चालानों का पेमेंट सिर्फ 100 रुपए में किया जा सकेगा, जबकि इन पर सामान्य तौर पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगता है.

यह सुविधा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत जारी चालानों पर लागू होगी. इनमें जेब्रा क्रॉसिंग से जुड़े उल्लंघन और गलत जगह पर गाड़ी पार्क करने जैसे मामले शामिल हैं. अभियान के पहले चरण में सितंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच जारी किए गए 8,500 पुराने चालानों को शामिल किया गया है.

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कितने अदालतों में होगा चालानों का निपटारा?

इस अभियान के लिए 8,500 चालानों को 17 अदालतों में बांटा गया है. हर अदालत को करीब 500 चालानों के निपटारे की जिम्मेदारी दी गई है. वाहन चालक जिला अदालत चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने चालान की जानकारी और संबंधित अदालत का भुगतान लिंक देख सकते हैं.

कैसे करेंगे भुगतान?

चालान की रकम जमा करने के लिए अब वाहन चालकों को अदालत के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वह जिला अदालत की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा, अदालत परिसर में लगाई गई पेमेंट मशीनों से भी जुर्माने की रकम जमा की जा सकेगी.

हालांकि, भुगतान के लिए UPI का इस्तेमाल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. वहीं, NEFT और नेट बैंकिंग के जरिए पैसे जमा करने पर बैंक की ओर से मामूली शुल्क लिया जा सकता है.

साइबर ठगी से बचने के लिए रखें ध्यान

अदालत की ओर से चालान की जानकारी वाहन चालकों को ऑटोमेटेड CIS सिस्टम के जरिए भेजी जा रही है. इन संदेशों में चालान का TRF नंबर और उसे जारी करने की तारीख दी जाएगी. बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के मद्देनजर इन मैसेज में कोई भुगतान लिंक नहीं भेजा जाएगा.

इसलिए चालान भरने के लिए किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें. भुगतान करने से पहले जिला अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही चालान की जानकारी जांचें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 14 Nov 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Traffic Challan Traffic Fine Chandigarh News
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