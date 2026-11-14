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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रैफिक चालान का मैसेज देखा, गाड़ी नंबर डाला और खाते से उड़े 3.89 लाख

ट्रैफिक चालान का मैसेज देखा, गाड़ी नंबर डाला और खाते से उड़े 3.89 लाख

केरल में फर्जी ट्रैफिक चालान का मैसेज खोलकर वाहन नंबर डालना एक व्यक्ति को भारी पड़ा. उसके खाते से UPI के जरिए 3.89 लाख रुपये निकल गए. पुलिस ने केस दर्ज कर रकम पाने वाले बैंक खाते फ्रीज कराए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Nov 2026 01:54 PM (IST)
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मोबाइल पर आने वाले अनजान मैसेज कई बार लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं. खासकर जब मैसेज में ट्रैफिक चालान या सरकारी कार्रवाई का डर दिखाया जाए, तो लोग बिना ज्यादा जांच किए दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं.

ऐसा ही एक मामला केरल से सामने आया है, जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने के नाम पर भेजे गए एक फर्जी मैसेज ने 41 साल के व्यक्ति को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा दिया. पुलिस के मुताबिक, जमशेद के बैंक खाते से UPI के जरिए कुल 10 अलग-अलग ट्रांजैक्शन किए गए. इन सभी लेनदेन के जरिए 3,89,496 रुपये निकाल लिए गए. उन्हें इस धोखाधड़ी का पता तब चला, जब उन्होंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया. खाते से इतनी बड़ी रकम गायब देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.

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कैसे शुरू हुआ ऑनलाइन ठगी का पूरा मामला?

केरल के मलप्पुरम जिले में रहने वाले जमशेद को 8 नवंबर को मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज मिला था. इसमें दावा किया गया था कि उनके वाहन पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण जुर्माना लगाया गया है.

मैसेज में एक रेफरेंस नंबर के साथ लिंक भी दिया गया था. जुर्माने की जानकारी हासिल करने के लिए जमशेद ने उस लिंक को खोल लिया. इसके बाद एक ऐसी वेबसाइट सामने आई, जिसका इंटरफेस सरकारी परिवहन पोर्टल परिवहन जैसा दिखाई दे रहा था. वेबसाइट पर मांगे जाने के बाद उन्होंने अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर दिया. इसके कुछ ही समय बाद उनके बैंक खाते से पैसे निकलने शुरू हो गए.

दूसरे लोग भी बन चुके हैं इसी ठगी का शिकार

पुलिस के अनुसार, इलाके के कई अन्य लोगों ने भी इसी तरह के फर्जी ट्रैफिक चालान मैसेज मिलने की शिकायत की है. इन लोगों के खातों से भी छोटी रकम निकाली गई है. ऐसे में किसी भी अनजान चालान लिंक पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच करना जरूरी है. असली चालान की जानकारी केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाकर ही चेक करें.

पुलिस ने फ्रीज करवाए पैसे पाने वाले खाते

मामले की शिकायत मिलने के बाद 12 नवंबर को पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस ने उन बैंक खातों की पहचान कर ली, जिनमें ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी. अधिकारियों ने इन खातों को फ्रीज करने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और पैसों के लेनदेन की पूरी जानकारी जुटा रही है.

यह भी पढ़ें- सरकारी कर्मचारी की मौत पर किसे मिलेगी फैमिली पेंशन? सरकार ने बताया

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 01:54 PM (IST)
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ONLINE FRAUD Traffic Challan Scam
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