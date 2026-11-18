Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom माता-पिता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे।

जीवन में पहली बार पैरेंट्स बनना काफी यादगार पल होता है, लेकिन एक बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता को कुछ जरूरी काम करवाने होते हैं. इनमें से एक काम बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना भी है, लेकिन इसे बनवाने के लिए अक्सर लोगों को काफी नगर निगम के दफ्तर के काफी चक्कर काटने पड़ते हैं. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मुंबई के माता-पिता के लिए एक खास जानकारी है. अब पैरेंट्स को अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

दरअसल, बृहन्मुंबई नगर निगम यानी BMC ने बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस पहले की तुलना में काफी आसान कर दिया. यानी अब बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता को बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए टेंशन नहीं लेनी होगी. इसके अलावा सबसे खास बात तो ये है कि अब माता-पिता को बर्थ सर्टिफिकेट अस्पताल से ही मिल जाएगा. ये सुविधा मुंबई के कई अस्पतालों में शुरू की गई है.

अब 3 दिन में मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट

मुंबई में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पहले से आसान होगा. बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा किया जाएगा और इसके पूरा होने पर तीन दिन के अंदर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा. इसका सबसे बड़ा लाभ है कि अब माता-पिता को बच्चे के जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सर्टिफिकेट अस्पताल से ही मिल जाएगा.

BMC अस्पतालों में बनेगा बर्थ सर्टिफिकेट

BMC ने जन्म का रजिस्ट्रेशन का काम अब अस्पतालों को भी सौंप दिया है. बड़ी बात ये है कि जन्म के साथ-साथ ही मृत्यु के रजिस्ट्रेशन का भी काम अस्पतालों को सौंपा गया है. यह सेवा मुंबई के 4 प्रमुख और 16 उपनगरीय BMC अस्पतालों में सुविधा शुरू की गई है.

अगर बात करें इस प्रोसेस की तो अस्पताल प्रशासन बच्चे के जन्म का डेटा सीधे नगर निगम के पोर्टल पर अपडेट करेगा, जिससे जब मां और बच्चे की अस्पताल से छुट्टी होने के समय या तीन दिनों के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा. क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की सबसे बड़ी चिंता माता-पिता की होती है.

माता-पिता को क्या फायदा होगा?

इस सुविधा के फायदा की बात करें तो इससे माता-पिता को बच्चे के जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नगर निगम के वार्ड ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगा. अस्पताल से ही सर्टिफिकेट मिलने से उनको काफी आसानी होगी. सबसे अहम तो उनका काफी समय बचेगा और दूसरे आवेदन करने या फिर ,सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पूछताछ करने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना होगा. ऐसे में सवाल ये है कि ये सुविधा मुंबई के कौन-कौन से अस्तपालों में शुरू की गई है.

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