कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने बुधवार (18 नवंबर 2026) को देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा. इस बीच उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र से जारी करने की मांग उठाई है, जिसमें आसमान छूती कीमतों को कंट्रोल करने की योजना शामिल हो.

जयराम रमेश ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि खुदरा महंगाई 6.09 फीसदी तक पहुंच गई है, जो RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक है. इसके अलावा, अक्टूबर में थोक महंगाई भी बढ़कर 12.29 फीसदी हो गई है.

आम आदमी के बजट पर दबाव

उन्होंने कहा कि जरूरी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं. इस वजह से आम आदमी का बजट बढ़ गया है. आज महंगाई ही सबसे बड़ी खबर बनी हुई है. रोजमर्रा की जरूरी चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं. अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मोबाइल फोन और टीवी से लेकर बिस्कुट और नमक तक, हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं. दूध की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं और घी तथा खाना पकाने के तेल के दाम भी लगातार ऊपर जा रहे हैं. कहीं कीमतें बढ़ रही हैं तो कहीं पैकेट का वजन कम करके ग्राहकों को उतने पैसों के बदले कम सामान मिल रहा है. नतीजतन, आम आदमी हर मोर्चे पर महंगाई की मार झेल रहा है."

जयराम रमेश ने दिया महंगाई का आंकड़ा

जयराम रमेश ने महंगाई के आंकड़ों का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09 फीसदी और खाद्य महंगाई 8.94 फीसदी तक पहुंच गई. मौजूदा CPI सीरीज के तहत यह पहली बार है, जब खुदरा महंगाई RBI की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा को पार कर गई है. घरेलू उपकरणों से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों तक, बढ़ती कीमतों के कारण देश के 61 फीसदी परिवारों का मासिक खर्च पहले की तुलना में 20 फीसदी से अधिक बढ़ गया है. इसके अलावा, थोक महंगाई भी बढ़कर 12.29 फीसदी हो गई है, जो 2022-23 के आधार वर्ष वाली नई WPI सीरीज में अब तक का सबसे उच्च स्तर है.

कांग्रेस सांसद ने घेरा

कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार से बढ़ती महंगाई पर देश को जवाब देने की मांग की और आरोप लगाया कि देश को वादों के जरिए गुमराह किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि आसमान छूती कीमतों को काबू में करने और आम परिवारों को राहत देने के लिए क्या ठोस कदम उठाने की योजना बना रही है. अच्छे दिनों के वादों से गुमराह हुए देश के लोगों को, महंगाई के इन 'बुरे दिनों' को और कब तक झेलना पड़ेगा?