बिहार की महिलाओं के खाते में PM Modi ने भेजे 10 हजार रुपये, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने का ऐलान किया था. इस योजना के तहत महिलाओं को शुरुआत में 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की बात कही गई थी. इसके लिए करोड़ों महिलाओं ने आवेदन किया था.

आज यानी 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की पहली किस्त जारी कर दी है. महिलाओं के खातों में पैसे भेज दिए गए हैं. अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया था. तो अब आसानी से चेक कर सकती हैं कि आपके अकाउंट में राशि आई है या नहीं. आइए जानते हैं स्टेटस चेक करने का आसान तरीका.

महिलाएं ऐसे करें स्टेटस चेक

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्चुअल तौर पर जुड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 10 हजार रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है. इस किस्त का लाभ बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिला है. जिन भी महिलाओं ने इस योजना में आवेदन किया था. वह नगर निकाय कार्यालय एवं जीविका के जिला कार्यालय में इस बारे में पता कर सकती हैं.

हालांकि आपको बता दें योजना की किस्त का लाभ उन्हें महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल है आपका नाम उसे लिस्ट में शामिल है या नहीं यह पता करने के लिए आपको ग्राम संगठन जाकर ALO/CRP से पता करना होगा.

अगर नहीं आए पैसे तो क्या करें?

अगर आपके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले यह चेक करें कि आपने फॉर्म सही तरीके से भरा था या नहीं और उसमें दी गई सभी डिटेल्स सही थीं या नहीं. कई बार बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड में गलती होने पर भी किस्त ट्रांसफर नहीं हो पाती. इसके अलावा आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना भी जरूरी है.

अगर सबकुछ सही है और फिर भी पैसे नहीं आए हैं तो आप अपने नजदीकी बैंक शाखा या संबंधित विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं. वहां आपको आवेदन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और जो भी परेशानी होगी उसका हल किया जा सकेगा.

