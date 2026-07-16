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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHydrogen Train India: सिर्फ 5 से 25 रुपए का टिकट, लोकल के किराए में मिलेगा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफर

Hydrogen Train India: सिर्फ 5 से 25 रुपए का टिकट, लोकल के किराए में मिलेगा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफर

Hydrogen Train Launch: 17 जुलाई को जींद स्टेशन से PM मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. जींद-सोनीपत 89 किमी रूट पर चलने वाली यह ट्रेन नई ईंधन तकनीक का इतिहास रचेगी.

Written By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 16 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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India First Hydrogen Train: भारत जल्द ही रेल परिवहन में एक नया इतिहास रचने जा रहा है. 17 जुलाई को जींद स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को PM मोदी हरी झंडी दिखाएंगे. इससे पहले जींद स्टेशन पर PM मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. स्टेशन की साफ सफाई की जा रही है, ट्रैक की लिपाई उठाई की जा रही है. मॉक ड्रिल किए जा रहें हैं. साथ ही रेलवे की तरफ से भी फाइनल टच अप दिए जा रहें हैं.

हाइड्रोजन ट्रेन को स्टेशन से सटे हाइड्रोजन डिपो में खड़ा किया गया है जहां इसकी वाशिंग हो रही और PM मोदी के आने से पहले इसे फूलों से सजाया भी जाएगा. इस उदघाटन के लिए 89 किमी के जींद सोनीपत को पहला सेक्शन चुना गया, जहां 75 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी. हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन तकनीक के साथ बिजली और कोयले के अलावा पहली बार किसी और ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है.

ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगी ट्रेन

हाइड्रोजन ईंधन इस ट्रेन ने इस्तेमाल होगा उसे स्टोर करने के लिए जींद रेलवे स्टेशन पर ही हाइड्रोजन पावर प्लांट का भी निर्माण किया गया है. इस प्लांट में इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के जरिए से बिजली और पानी की मदद से हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा जो कि ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा और फिर इसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराकर बिजली पैदा होगी जो कि ट्रेन में मौजूद फ्यूल सेल के जरिए ट्रेन के पहिए को घुमाएगी.

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दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन बनने का दावा 

इस ट्रेन की एक खासियत ये भी है कि ये दुनिया की सबसे लंबी और पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन होगी. इस पूरी ट्रेन में 10 रेक होगी. इसके 8 कोचेज में 682 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी जबकि पूरी ट्रेन की यात्री क्षमता 2600 है. जबकि पावर की बात करें 1200kw के दो पावर जनरेटर कार होंगे जिसमें हाइड्रोजन ईंधन से ऊर्जा यानी बिजली का उत्पादन होगा जो ट्रेन को चलाएगा.

बात करें यात्री अनुभव की तो यात्रियों के लिए इस ट्रेन का किराया भी किसी लोकल ट्रेन या डेमू जितना ही रखा गया है. सूत्रों के मुताबिक इस ट्रेन का किराया 5 रुपए से लेकर 25 रूपये तक का होगा. हालांकि 17 जुलाई को PM मोदी ज़रूर इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे लेकिन आम यात्रियों को इस ट्रेन में सफर करने के लिए अभी लगभग एक से डेढ़ महीने का इंतजार करना पड़ेगा.

उद्घाटन के बाद कब शुरू होगा आम लोगों का सफर?

PM मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले दिल्ली डिवीजन के DRM पुष्पेंद्र त्रिपाठी भी आज जींद रेलवे स्टेशन पहुंचे जहां उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन रन का जायजा लिया है. उन्होंने बताया कि अभी कुछ ज़रूरी ट्रायल्स बाकी हैं, उसके पूरे हो जाने के बाद आम यात्रियों के लिए एक से डेढ़ महीने में ट्रेन को चालू कर दिया जाएगा.

सबसे खास बात ये है कि इस ट्रेन में ईंधन के इस्तेमाल से कोई धुआं या प्रदूषण नहीं होगा बल्कि उत्सर्जन के रूप में सिर्फ भाप और हीट निकलेगी. यही इस ट्रेन को खास बनाता है क्योंकि भारत का भी लक्ष्य है कि 2070 तक उसे अपना कार्बन एमिशन जीरो करना है, जिसके लिए ये तकनीक एक मील का पत्थर साबित हो सकती है.

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Published at : 16 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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