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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलखनऊ अग्निकांड से लें सबक, गेमिंग जोन में आग लग जाए तो क्या करें, कैसे बचाएं अपनी जान?

लखनऊ अग्निकांड से लें सबक, गेमिंग जोन में आग लग जाए तो क्या करें, कैसे बचाएं अपनी जान?

Gaming Zone Fire Safety Tips: आज लखनऊ के अलीगंज इलाके के पुरनिया क्षेत्र में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. अगर अचानक आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Jun 2026 06:56 PM (IST)
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  • रास्ता बंद हो तो कमरा बंद कर, तुरंत मदद पुकारें।

Gaming Zone Fire Safety Tips: हाल फिलहाल में देश के कई राज्यों से आग लगने की घटनाएं सामने आई है. ऐसे में आज यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके के पुरनिया क्षेत्र में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जानकारी के मुताबिक, इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप थी, वहीं ऊपरी मंजिला पर गेमिंग जोन था. आजकल कई लोग अक्सर गेमिंग जैसी जगहों पर जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर ऐसी कोई खतरनाक स्थिति बन जाती है तो हमें कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसे अपनाकर अपनी जान बचाई जा सकती है.

ये गलती न करें

  • अक्सर देखा गया है कि जब भी आग लगने की घटना होती है तो मौके पर भागदौड़ मच जाती है.
  • पहले तो घबराना सबसे बड़ी गलती होती है. ऐसे में स्थिति और खराब हो सकती है.
  • ऐसे में आपको तुरंत सुरक्षित तरीके से इमरजेंसी एग्जिट की ओर बढ़ना चाहिए.
  • बिना सामान की परवाह किए खुद की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए.

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आग के कारण रास्ता हो जाए बंद तो क्या करें?

आग लगने पर सभी रास्ते बंद हो सकते हैं तो ऐसे में आपको किसी कमरे में जाना चाहिए और दरवाजा बंद कर लेना चाहिए. साथ ही खिड़की से मदद के लिए लोगों को आवाज दें. अगर आग छोटी सी लगी हो तो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करें. साथ ही आप 112 पर कॉल कर सकते हैं.

सीढ़ियों का इस्तेमाल करें

  • आग लगने जैसी गंभीर स्थिति में कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
  • हमेशा इमरजेंसी सीढ़ियों का उपयोग करें और तेजी से नीचे की ओर निकलें.
  • आग लगने के दौरान जहरीला धुआं ऊपर की ओर फैलता है.
  • इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है.
  • इसलिए ऐसी स्थिति में घुटनों के बल झुककर या रेंगकर बाहर निकले.
  • साथ ही टी-शर्ट से अपना मुंह और नाक ढक लें, ताकि धुआं शरीर में न जाए.

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ध्यान रखें कुछ खास बातें

गेमिंग जोन जैसे बंद जगह पर आग तेजी से फैल सकती है तो अगर आप किसी भी तरह की हड़बड़ी करते हैं तो स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है. इसलिए बिना घबराए ये सारे जरूरी कदम उठाने से खुद को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Jun 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
Utility News Lucknow Fire Incident Gaming Zone Fire Safety
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