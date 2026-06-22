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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर की रजिस्ट्री हो गई? ये काम नहीं किए तो जमीन पर कोई और भी ठोक सकता है दावा

घर की रजिस्ट्री हो गई? ये काम नहीं किए तो जमीन पर कोई और भी ठोक सकता है दावा

Property Alert: घर लेना जीवन में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस दौरान हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारे लिए आगे चलकर कानूनी विवाद का कारण बन सकती हैं. अगर घर खरीदने वाले हैं तो जान लें जरूरी बातें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Jun 2026 05:48 PM (IST)
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  • प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी रिकॉर्ड भी अपने नाम कराएं.

Property Alert: जीवन में हर व्यक्ति अपना घर बनाने का सपना देखता है. सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब घर की रजिस्ट्री पूरी हो जाती है. अगर आप भी घर खरीदने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. क्योंकि घर या जमीन लेने के बाद कई लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जो आगे चलकर भारी पड़ सकती हैं. काफी लोगों को देखा गया है कि रजिस्ट्री के बाद लोग अक्सर सोचते हैं कि अब सारे काम पूरे हो गए हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि इसके बाद कुछ जरूरी काम करने होते हैं, जिन्हें पूरा करना बेहद महत्वपूर्ण है. 

सबसे पहले करें ये जरूरी काम

  • हमेशा ध्यान रखें रजिस्ट्री के बाद सबसे पहला काम म्यूटेशन कराना होता है.
  • म्यूटेशन का मतलब इससे सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज हो जाता है.
  • इससे संपत्ति कर और बाकी के रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट रहते हैं. 

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 इन डॉक्यूमेंट को करें अपडेट 

  • ज्यादातर लोग घर या जमीन लोन पर लेते हैं.
  • अगर आपने भी लोन पर घर लिया है तो रजिस्ट्री की कॉपी बैंक में जमा करें.
  • इससे बैंक रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है और आपकी फाइल पूरी मानी जाती है. 

जरूरी कनेक्शन को करें अपेडट

  • सारे जरूरी कनेक्शन जैसे बिजली, गैस, पानी पर ट्रांसफर करवाना जरूरी होता है.
  • इससे आगे बिलिंग और रिकॉर्ड में कोई समस्या नहीं आती है.
  • क्योंकि किसी भी तरह के कनेक्शन को अपने नाम करवाना जरूरी होता है.

 प्रॉपर्टी टैक्स समेत इन रिकॉर्ड को अपडेट करें

  • पहले नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स अपने नाम करवाएं.
  • वहीं अगर सोसाइटी में रहते हैं तो वहां भी मालिकाना रिकॉर्ड अपडेट करवाएं.
  • इससे फ्यूचर में आपको किसी भी तरह के विवाद से बचाव होगा. 

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ध्यान दें जरूरी बातें 

इन सभी चीजों को ध्यान रखना चाहिए. वरना आगे चलकर कोई कानूनी परेशानी खड़ी हो सकती है. अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत आगे न हो तो यह सारे काम जल्द से जल्द करवाना जरूरी होते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Jun 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Property Utility News Property Registry
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