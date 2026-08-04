LPG सब्सिडी देखने बैंक गई महिला बनी अरबपति, खाते में थे 100 करोड़ रुपए

LPG Subsidy Check: अगर आपके बैंक अकाउंट में अचानक 100 करोड़ रुपये आ जाएं तो शायद आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो. पश्चिम बंगाल की एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. वो सिर्फ ये देखने बैंक गई थीं कि LPG सिलेंडर की सब्सिडी अकाउंट में आई है या नहीं, लेकिन अकाउंट का बैलेंस देखते ही उनके होश उड़ गए.

100 करोड़ देख कर उड़ गए होश

रिपोर्ट के हिसाब से, दक्षिण 24 परगना जिले की रहने वाली 36 वर्षीय कश्मीरा शेख के बैंक अकाउंट में अचानक 99,99,99,997 रुपये दिखाई दिए. यानी उनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपये से सिर्फ 3 रुपये कम थे. ये जानकारी उन्हें पंजाब नेशनल बैंक की कुलतली जमतला ब्रांच में बैलेंस चेक कराने के दौरान पता चला .

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कश्मीरा का परिवार बहुत सिम्पल है. वो जरी कढ़ाई का काम करती हैं, जबकि उनके पति बैग सिलने का काम करके घर चलाते हैं. परिवार एक एस्बेस्टस की छत वाले छोटे से घर में रहता है. ऐसे में अकाउंट में इतनी बड़ी रकम देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया.

बैंक ने अकाउंट फ्रीज़ किए

लेकिन ये रकम उनके लिए राहत नहीं, बल्कि परेशानी बन गई. बैंक ने पूरे मामले की जांच शुरू करते हुए उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है. अब जांच पूरी होने तक वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल या कोई भी लेन-देन नहीं कर सकती है .

पहले भी सामने आया है ऐसा मामला

पश्चिम बंगाल में ऐसा सिर्फ एक ही मामला सामने नहीं आया है. इससे पहले भी कोलकाता के बेलियाघाटा इलाके में क्लाउड किचन चलाने वाली नूपुर गुप्ता के अकाउंट में भी अचानक 47 करोड़ रुपये जमा दिखाई दिए. उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी बैंक को दी, जिसके बाद पुलिस, बैंक और इंकम टेक्स डिपार्ट्मन्ट ने मिल कर जांच शुरू कर दी.

शुरुआती जानकारी के हिसाब से , इन मामलों के पीछे बैंकिंग सिस्टम या सर्वर में आई किसी तकनीकी गड़बड़ी की शक जताई जा रही है. लेकिन इसकी अभी तक ऑफिसियल जानकारी नहीं हुई है. पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन बैंक ने अभी तक ये नहीं बताया है कि अकाउंट में इतनी बड़ी रकम कैसे दिखाई दी. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की असली वजह सामने आएगी.

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