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पढ़ाई पर 4, शादी के लिए 10 लाख, लोन के जाल में फंस रहे लोग, उपाय क्या?

Debt Trap: पढ़ाई, शादी और दूसरे खर्चों के लिए बढ़ता लोन लोगों को डेथ ट्रैप में धकेल रहा है. जानिए कर्ज का जाल कैसे शुरू होता है, कौन-सी गलतियां भारी पड़ती हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Aug 2026 02:13 PM (IST)
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Debt Trap: आज के समय में तो लोन लेना काफी ज्यादा आसान हो गया है. मोबाइल पर एक क्लिक में पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कुछ मिनटों में ही एजुकेशन लोन और डॉक्यूमेंट्स दे दो तो शादी के लिए भी लाखों रुपये का लोन मिल जाता है. लेकिन ये आसान प्रोसेस अब कई लोगों के लिए बड़ी आर्थिक परेशानी का कारण बन गया है. बात- बात पर लोन ले लेना, घर का माहौल और मन की शांति खा रहा है. जरूरत के लिए लिया गया लोन कब कर्ज के जाल में बदल जाता है, इसका एहसास अक्सर तब होता है, जब हर महीने आने वाली EMI ही सैलरी का बड़ा हिस्सा निगल जाती है और एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है. ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत में डिजिटल लेंडिंग के तेजी से बढ़ने के कारण लोगों की कर्ज तक पहुंच आसान हुई है. 

क्यों बढ़ रहा है लोन?
महंगाई, बढ़ते शिक्षा खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ता खर्च और सामाजिक जरूरतों ने लोगों को लोन की ओर धकेला है. आज अच्छी शिक्षा के लिए 4 से 20 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन लेना आम बात हो गई है. वहीं, शादी, घर की मरम्मत, विदेश यात्रा या दूसरे बड़े खर्चों के लिए भी लोग पर्सनल लोन का सहारा ले रहे हैं. परेशानी तब शुरू होती है, जब लोग अपनी सैलरी से भी ज्यादा लोन ले लेते हैं. पढ़ाई पर 4, शादी के लिए 10 लाख, लोन के जाल में फंस रहे लोग, उपाय क्या?

कैसे शुरू होता है कर्ज का चक्र?
मान लीजिए किसी ने पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया. नौकरी मिलने के बाद उसकी EMI शुरू हो गई. कुछ समय बाद शादी के लिए 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया गया. फिर कार खरीदने के लिए ऑटो लोन और रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ गया. अब हर महीने अलग-अलग EMI और क्रेडिट कार्ड बिल मिलाकर आय का बड़ा हिस्सा खर्च होने लगा. अगर किसी महीने नौकरी चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या सैलरी कम हो जाए तो ईएमआई चुकाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई लोग पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेने लगते हैं और यहीं से डेथ ट्रैप शुरू होता है.

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किन गलतियों से लोग ज्यादा फंसते हैं?

  • अपनी आय से ज्यादा EMI लेना.
  • शादी, छुट्टियों या लग्जरी के लिए पर्सनल लोन लेना.
  • सिर्फ न्यूनतम क्रेडिट कार्ड भुगतान करना.
  • कई लोन और क्रेडिट कार्ड एक साथ चलाना.
  • ब्याज दर और कुल भुगतान को नजरअंदाज करना.
  • बिना पढ़े डिजिटल लोन ऐप्स की शर्त मान लेना.

आपको देखना चाहिए कि टोटल EMI आपकी मंथली सैलरी के 35% से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा EMI में जा रहा है, तो ये रिस्क है. पर्सनल लोन केवल जरूरत पड़ने पर ही लें. जहां पॉसिबल हो, पहले सेविंग से ही काम करें. क्योंकि पर्सनल लोन की ब्याज दर, होम या एजुकेशन लोन से कहीं ज्यादा होती है.पढ़ाई पर 4, शादी के लिए 10 लाख, लोन के जाल में फंस रहे लोग, उपाय क्या?

डेट ट्रैप से बचने के 6 उपाय-

1.जरूरत और इच्छा में फर्क
हर खर्च लोन लेकर करना जरूरी नहीं होता. पहले तय करें कि खर्च असल में जरूरी है या उसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है.

2.EMI का बजट 
लोन लेने से पहले अपनी सैलरी और खर्च का पूरा हिसाब- किताब लगाएं. कोशिश करें कि टोटल EMI आपकी मंथली सैलरी के 40% से कम ही रहे.

3.इमरजेंसी फंड 
कम से कम आपके पास 6 महीने के खर्च के बराबर पैसे अलग से होने चाहिए. इससे अचानक आई परेशानी में नया लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

4.क्रेडिट कार्ड 
हर महीने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुकाने की कोशिश करें. केवल मिनिमम ड्यू भरने से ब्याज तेजी से बढ़ता है.

5.सस्ती ब्याज
अगर लोन लेना ही पड़ रहा है तो अलग-अलग बैंकों और NBFC की ब्याज दरों की तुलना करें. सिर्फ जल्दी पैसा मिलने के चक्कर में महंगा लोन न लें.

6.सलाह लें
अगर ईएमआई चुकाने में दिक्कत हो रही है तो बैंक से लोन रिस्ट्रक्चरिंग या समय बढ़ाने जैसे ऑप्शन पर बात करें. समस्या छिपाने के बजाय समय रहते समाधान तलाशें.

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ध्यान दें-
लोन अपने आप में बुरा नहीं है. सही काम के लिए और सोच-समझकर लिया गया लोन आपकी पढ़ाई, घर खरीदने या कारोबार शुरू करने में मदद कर सकता है. लेकिन अगर हर बड़े खर्च का समाधान सिर्फ कर्ज बन जाए, तो यही सुविधा धीरे-धीरे बोझ में बदल सकती है. इसलिए लोन लेने से पहले हमेशा ये सवाल जरूर पूछें क्या ये EMI मैं अगले 5-10 साल तक बिना तनाव के चुका सकता हूं? अगर जवाब हां है, तभी आगे बढ़ें. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 04 Aug 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Loan Utility News Debt Trap Finance Tips
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