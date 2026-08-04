2500 रुपए तो मिलेंगे, लेकिन कैसे? दिल्ली की महिलाएं आवेदन के लिए तैयार रखें ये कागज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ₹2.5 लाख आय सीमा और MLA/MP पत्र आवश्यक।

Delhi Lakshmi Yojana: सरकार समय-समय पर लोगों की सुविधा और आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं शुरू करती है. अब इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू की है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपये भेजे जाएंगे. इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें. हालांकि, उससे पहले योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेजों और अन्य शर्तों की जानकारी जरूरी लें.

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दिल्ली की सभी महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.

इसके अलावा परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

महिला दिल्ली की ही निवासी होनी चाहिए और 10 साल से दिल्ली में रह रही हो.

वहीं परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स या GST का भुगतान न करता हो.

साथ ही महिला के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी न करता हो.

ध्यान रखें, परिवार में कार भी नहीं होनी चाहिए.

इन दस्तावेजों को पहले ही रखें तैयार

अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो पहले ही जरूरी दस्तावेजों के बारे में जान लें. इनमें शामिल है...

आधार कार्ड

पहचान पत्र

बैंक से जुड़ी डिटेल

आधार के लिंक बैंक अकाउंट

दिल्ली में रहने का प्रमाण

पासपोर्ट साइज फोटो

साइन

ध्यान रखें, आवेदक दिल्ली में 10 साल से रह रहा हो और उसे इसका प्रमाण भी देना होगा, जिसके लिए आप वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, गैस कनेक्शन और राशन कार्ड दिखा सकते हैं.

योजना का लाभ लेने के लिए जान लें उम्र

अगर आपकी उम्र 21 साल से 60 साल के बीच है तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं. जिसके लिए आपको उम्र साबित करनी होगी और कुछ जरूरी दस्तावेजों को दिखाना पड़ेगा जैसे...

पैन कार्ड

वोटर आईडी कार्ड

10 वीं की मार्कशीट

जन्म प्रमाण पत्र

इनमें से आप कोई भी दस्तावेज दिखा सकते हैं.

MLA या MP की मंजूरी लेना है जरूरी

इन दस्तावेजों के अलावा आपको अपने इलाके विधायक (MLA) या संसद (MP) का समर्थन पत्र भी लेना जरूरी होगा.

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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले दिल्ली लक्ष्मी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.

इसके बाद Citizen Login के ऑप्शन पर क्लिक करें.

फिर Register Now पर जाएं.

यहां अपना आधार नंबर और DOB दर्ज करें.

जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए तो आई़डी और पासवर्ड बनाएं.

फिर पोर्टल पर लॉगिन करें.

इसके बाद आवेदन फॉर्म में अपनी,अपने परिवार और बैंक से जुड़ी जानकारी दर्ज करें.

सारे जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें.

साथ ही MLA/MP का समर्थन पत्र को भी अपलोड करें.

इसके बाद सारी जानकारी एक बार चेक करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

योजना के इस नियम के बारे में भी जानें

इस योजना का लाभ केवल एक परिवार से एक ही महिला को मिलेगा. यानी अगर आपके परिवार में किसी महिला की उम्र 40 साल है और आपके परिवार की अन्य किसी महिला की उम्र 35 साल है तो सबसे बड़ी उम्र वाली महिला को ही इस योजना का फायदा मिलेगा. इस योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन के मौके पर पात्र महिलाओं के बैंक अकाउंट में भेजने की तैयारी है.