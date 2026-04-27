दिल्ली में अपना घर! DDA लाया 936 नए फ्लैट्स, 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर होगी बुकिंग
DDA Flats: राजधानी दिल्ली में DDA ने बड़ी खुशखबरी दी है. अब दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा मौका है. डीडीए ने कर्मयोगी आवास योजना लॉन्च की है. जानिए कैसे होगी बुकिंग.
DDA Flats News: दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने कर्मयोगी आवास योजना 2025 के तहत नए फ्लैट्स की पेशकश की है, जिसमें सीमित संख्या में घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. खास बात यह है कि इन फ्लैट्स की लोकेशन भी ऐसी है, जहां से दिल्ली-एनसीआर में आवागमन आसान रहेगा.
सरकारी कर्मचारियों के लिए खास अवसर
इस योजना को खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी बैंक, स्थानीय निकाय, स्वायत्त संस्थान और विश्वविद्यालयों से जुड़े कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें
योजना में आवेदन करने के लिए कुछ अहम पात्रताएं तय की गई हैं. आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और उसकी उम्र आवेदन की अंतिम तिथि तक कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. इसके साथ ही आवेदक कानूनी रूप से अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए.
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बैंक अकाउंट और पैन कार्ड अनिवार्य
आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार को अपने नाम से संचालित बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. साथ ही पैन कार्ड होना जरूरी है और इसकी जानकारी फॉर्म में दर्ज करनी होगी.
सह-आवंटी जोड़ने की सलाह
अगर कोई व्यक्ति फ्लैट को किसी सह-आवंटी के साथ लेना चाहता है, तो बेहतर होगा कि उसे शुरुआत में ही आवेदन के दौरान शामिल कर लिया जाए. इससे आगे की प्रक्रिया आसान हो जाती है.
ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसान आवेदन
इच्छुक उम्मीदवारों को DDA के आधिकारिक ई-सर्विस पोर्टल https://eservices.dda.org.in पर जाकर पहले लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना होगा. इसके बाद वे योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन के लिए 2500 रुपये (जीएसटी सहित) का शुल्क देना होगा, जो वापस नहीं किया जाएगा.
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा फ्लैट
इस योजना में फ्लैट्स का आवंटन ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व’ के आधार पर किया जाएगा. यानी जो पहले आवेदन करेगा, उसे प्राथमिकता मिलेगी. सभी फ्लैट्स पहले से तैयार हैं, इसलिए खरीद के बाद तुरंत रहने की सुविधा मिल सकती है.
बुकिंग के लिए अलग-अलग राशि तय
फ्लैट की श्रेणी के अनुसार बुकिंग राशि अलग-अलग रखी गई है. 3-बीएचके के लिए 10 लाख रुपये, 2-बीएचके के लिए 4 लाख रुपये और 1-बीएचके के लिए 50 हजार रुपये जमा करने होंगे. इस योजना के लिए पंजीकरण की शुरुआत 19 दिसंबर 2025 से शुरू हुई थी. जो लोग पहले से DDA पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दोबारा शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
अधिक जानकारी कहां मिलेगी?
योजना से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए इच्छुक लोग DDA की आधिकारिक वेबसाइट http://dda.gov.in पर जाकर विवरण प्राप्त कर सकते हैं. यहां आवेदन प्रक्रिया से लेकर फ्लैट की उपलब्धता तक सभी अपडेट मिल जाएंगे.
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Source: IOCL