करेंसी स्वैप क्या है, कैसे दो देश अपनी मुद्रा बदलकर बचाते हैं करोड़ों, इसके क्या-क्या फायदे हैं?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom समझौता दोनों देशों के बीच मुद्रा के आदान-प्रदान के लिए है।

Currency Swap: अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन के बीच करेंसी स्वैप समझौता हुआ है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. यह समझौता AED 20 बिलियन ( BHD 2 बिलियन ) का है और 5 साल के लिए लागू रहेगा. इसे UAE के सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा और बहरीन के सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालिद हुमैदान ने एक वर्चुअल समारोह में साइन किया.

अगर इस डील की बात करें तो इसका मकसद दोनों देशों के बीच बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल को बढ़ाना और वित्तीय सिस्टम को मजबूत बनाना है. अधिकारियों के मुताबिक, इससे वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी और दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे.

करेंसी स्वैप क्या होता है?

अब जानते हैं कि आखिरकार करेंसी स्वैप होता क्या है? तो यह दो देशों या संस्थानों के बीच एक समझौता होता है, जिसमें वे एक तय समय के लिए अपनी-अपनी मुद्रा आपस में बदलते हैं. यह पहले से तय रेट पर होता है और तय समय के बाद फिर से मूल राशि वापस बदल दी जाती है. उदाहरण के तौर पर समझें जैसे आप विदेश जाते समय अपनी करेंसी को वहां की करेंसी में बदलते हैं, लेकिन यहां यह काम बड़े स्तर पर सरकारें और कंपनियां करती हैं.

जानिए कैसे काम करता है करेंसी स्वैप?

शुरुआत में दोनों पक्ष अपनी-अपनी मुद्रा को एक तय रेट पर बदलते हैं.

इसके बाद वह तय समय तक वे एक-दूसरे का ब्याज का भुगतान करते हैं.

और आखिर में वही रकम फिर से वापस बदल दी जाती है.

इससे दोनों पक्षों को एक्सचेंज रेट के उतार-चढ़ाव से बचाव मिलता है.

आखिर क्यों करते हैं देश करेंसी स्वैप?

इसका सबसे बड़ा कारण है विदेशी मुद्रा के जोखिम को कम करने के लिए.

साथ ही बिजनेस को आसान बनाने के लिए.

सस्ती दर पर फंडिंग पाने के लिए भी.

वहीं लास्ट में आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए भी करते हैं.

कंपनियों और बैंकों के लिए फायदे क्या है?

करेंसी स्वैप करना कंपनियों और बैंकों के लिए काफी फायदेमंद होता है जैसे...

हेजिंग- करेंसी के उतार-चढ़ाव से बचाव

कम लागत-सस्ती ब्याज दर पर लोन मिल सकता है.

विदेशी बाजार तक पहुंच- बिना सीधे विदेशी बैंक से लोन लिए फंड मिल जाता है.

फाइनेंशियल मैनेजमेंट- एसेट और लायबिलिटी को बैलेंस करना आसान.

इसमें क्या जोखिम होते हैं?

इसके फायदे के साथ-साथ जोखिम भी होते हैं जैसे...

काउंटरपार्टी जोखिम यानी दूसरा पक्ष भुगतान न करें

साथ ही एक्सचेंज रेट में बदलाव होना.

वहीं ब्याज दर का उतार-चढ़ाव होना.

अन्य स्वैप से कैसे अलग है?

बात करें फॉरेक्स स्वैप की तो यह कम समय के लिए होता है. दूसरा ब्याज दर स्वैप तो यह एक ही करेंसी में होता है और आखिर में करेंसी स्वैप इसमें दो करेंसी और लंबी अवधि दोनों शामिल होते हैं.