गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, बिजली ने रचा इतिहास! भारत में पहली बार 256 GW के पार पहुंची डिमांड

Power Demand Amid Heatwave: गर्मी जैसी-जैसी बढ़ रही है, लोग एसी, पंखा-कूलर, फ्रीज भी ज्यादा से ज्यादा चलाने लगे हैं. इसके चलते बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. बिजली मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को भारत में बिजली की मांग 256.11 GW के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई.

टूट गए पुराने सारे रिकॉर्ड

शनिवार को बिजली के इस पीक डिमांड ने इससे एक दिन पहले (शुक्रवार) के 252.07 GW और मई 2024 के 250 GW के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को 15:38 बजे पीक बिजली मांग 256.11 GW के नए हाई लेवल पर पहुंच गई और इसकी पूरी सप्लाई भी की गई. इसका पिछला रिकॉर्ड ठीक एक दिन पहले, शुक्रवार 24 अप्रैल को 15:48 बजे बना था.

अभी और बढ़ सकती है डिमांड

एक्सपर्ट्स ने बताया कि पीक बिजली की डिमांड इस गर्मी के मौसम के लिए बिजली मंत्रालय के 270 GW के अनुमान की ओर बढ़ रही है क्योंकि तापमान का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफी अधिक - 5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा- रहा है. यह देश के कुछ हिस्सों में बढ़ते 'हीट स्ट्रेस' (गर्मी के दबाव) के हालात का संकेत है. शनिवार को दिल्ली में इस साल का अब तक का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह 2022 के बाद का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान है. 2022 में 28 अप्रैल को तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. IMD के अनुसार, शनिवार लगातार तीसरा दिन था जब दिल्ली में लू चली.

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