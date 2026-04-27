आज RCB के खिलाफ लुंगी एनगिडी खेलेंगे या नहीं? कैच लेने के दौरान लगी थी भयंकर चोट

Will Lungi Ngidi Today Against RCB: आज (27 अप्रैल) दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 का 39वां लीग मैच अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी. लेकिन उससे पहले सवाल यह उठ रहा है कि क्या आज दिल्ली के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी मुकाबले में खेलेंगे या नहीं? बता दें कि पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए पिछले मैच में एनगिडी को सिर पर भयंकर चोट लगी थी.

चोट लगने के बाद एनगिडी के लिए एंबुलेंस को अरुण जेटली स्टेडियम पर ही बुलाया गया था. अफ्रीकी तेज गेंदबाज कैच लेने की कोशिश में चोटिल हुआ था. वह उल्टा अपने सिर के बल गिरे थे. चोट लगने के बाद पहले एनगिडी को मैदान पर ट्रीटमेंट दिया गया. जब हालात बेकाबू हुए, तो उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया. इंजरी के कुछ वक्त बाद सामने आए अपडेट में बताया गया कि उन्हें कोई गंभीर इंजरी नहीं हुई.

क्या आज आरसीबी के खिलाफ खेलेंगे लुंगी एनगिडी?

सवाल अब भी यही है कि क्या आज आरसीबी के खिलाफ एनगिडी खेलेंगे या नहीं? फ्रेंचाइजी की तरफ से उनके खेलने पर कोई अपडेट साझा नहीं किया गया है. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं. लेकिन फिर भी उनका खेलना मुश्किल है. सिर और गर्दन की इंजरी में ज्यादा सावधानी बरती जाती है.

हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि एनगिडी में टीम के साथ होटल में भी पहुंच चुके हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर एनगिडी नहीं खेलते हैं, तो उनकी जगह फ्रेंचाइजी किसे मौका देती है.

सीजन में लुंगी एनगिडी का प्रदर्शन

एनगिडी ने अब तक सीजन में 7 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 6 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 29.42 की औसत से 7 विकेट चटकाए हैं, जिसमें बेस्ट फिगर 3/27 का रहा. उन्होंने अपनी स्लोअर गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है. जहां सीजन में गेंदबाजों की जमकर कुटाई हो रही है, वहां एनगिडी ने सिर्फ 8.70 की इकॉनमी से रन खर्च किए हैं.

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