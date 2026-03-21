जयपुर में ईद पर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, नमाजियों पर बरसाए फूल, दिया भाईचारे का संदेश

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देश में ईद की धूम है. वहीं राजस्थान के जयपुर में ईद-उल-फितर के मौके पर हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम नमाजियों पर फूल बरसाकर बधाई दी है. यह आयोजन हिंदू-मुस्लिम एकता समिति के तत्वावधान में ईदगाह में हुआ, जहां सुबह नमाज के दौरान यह अनोखी तस्वीर देखने को मिली. इस पहल ने भाईचारे और सौहार्द का मजबूत संदेश दिया.

नमाज के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर

ईद की सुबह बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में ईदगाह पहुंचे और शांतिपूर्वक नमाज अदा की. एएनआई के अनुसार, इसी दौरान हिंदू समुदाय के सदस्य वहां मौजूद रहे और नमाज खत्म होते ही नमाजियों पर फूलों की बारिश की. इस दृश्य ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया और आपसी प्रेम का संदेश फैलाया.

#WATCH | Rajasthan: Members of the Hindu community, under the aegis of Hindu-Muslim Ekta Samiti, shower flower petals on members of the Muslim community who offered namaz at Eidgah in Jaipur, on Eid ul-Fitr. pic.twitter.com/GMTOmnpnD4 — ANI (@ANI) March 21, 2026

एकता समिति का संदेश

हिंदू-मुस्लिम एकता समिति से जुड़े राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि समाज में कुछ लोग भेदभाव फैलाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है. उन्होंने कहा कि राम के बिना रमजान नहीं और ईद के बिना दिवाली अधूरी है. उनका उद्देश्य यही है कि सभी धर्मों के लोग मिलकर रहें और एकता का संदेश आगे बढ़ाएं.

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: "Eid Mubaraq to everyone. We are from the Hindu-Muslim Ekta Samiti. May the harmony among us always continue. A few people want to create differences, and this is wrong. Ram ke bina Ramzan nahi hota aur Eid ke bina Diwali na hoti hai. We want to send… pic.twitter.com/evzZLV44Se — ANI (@ANI) March 21, 2026

बच्चों में भी दिखा उत्साह

ईद के मौके पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला और ईदी मिलने पर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे. इस दौरान कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम समाज को बधाई दी. सभी ने मिलकर शांति, सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने का संदेश दिया.