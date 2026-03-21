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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: जयपुर में ईद पर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, नमाजियों पर बरसाए फूल, दिया भाईचारे का संदेश

Rajasthan News: जयपुर में ईद पर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, नमाजियों पर बरसाए फूल, दिया भाईचारे का संदेश

Rajasthan News In Hindi: जयपुर में ईद के मौके पर हिंदू समुदाय ने नमाजियों पर फूल बरसाकर भाईचारे की मिसाल पेश की. इस पहल ने हिंदू-मुस्लिम एकता और सामाजिक सद्भाव का मजबूत संदेश दिया.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 21 Mar 2026 12:51 PM (IST)
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देश में ईद की धूम है. वहीं राजस्थान के जयपुर में ईद-उल-फितर के मौके पर हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम नमाजियों पर फूल बरसाकर बधाई दी है. यह आयोजन हिंदू-मुस्लिम एकता समिति के तत्वावधान में ईदगाह में हुआ, जहां सुबह नमाज के दौरान यह अनोखी तस्वीर देखने को मिली. इस पहल ने भाईचारे और सौहार्द का मजबूत संदेश दिया.

नमाज के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर

ईद की सुबह बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में ईदगाह पहुंचे और शांतिपूर्वक नमाज अदा की. एएनआई के अनुसार, इसी दौरान हिंदू समुदाय के सदस्य वहां मौजूद रहे और नमाज खत्म होते ही नमाजियों पर फूलों की बारिश की. इस दृश्य ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया और आपसी प्रेम का संदेश फैलाया.

एकता समिति का संदेश

हिंदू-मुस्लिम एकता समिति से जुड़े राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि समाज में कुछ लोग भेदभाव फैलाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है. उन्होंने कहा कि राम के बिना रमजान नहीं और ईद के बिना दिवाली अधूरी है. उनका उद्देश्य यही है कि सभी धर्मों के लोग मिलकर रहें और एकता का संदेश आगे बढ़ाएं.

बच्चों में भी दिखा उत्साह

ईद के मौके पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला और ईदी मिलने पर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे. इस दौरान कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम समाज को बधाई दी. सभी ने मिलकर शांति, सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने का संदेश दिया.

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About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
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Published at : 21 Mar 2026 12:51 PM (IST)
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Eid-ul-fitr RAJASTHAN NEWS
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