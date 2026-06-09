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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG cylinder Pipe: यूं ही नहीं नारंगी रंग का होता है गैस सिलेंडर का पाइप, पूरे किचन की करता है सुरक्षा

LPG cylinder Pipe: यूं ही नहीं नारंगी रंग का होता है गैस सिलेंडर का पाइप, पूरे किचन की करता है सुरक्षा

LPG cylinder Pipe: एलपीजी सिलेंडर की सुरक्षा के लिए सही पाइप का चुनना काफी महत्वपूर्ण है. इसी से आपकी रसोई की सुरक्षा सुनिश्चित होती है. इसके लिए सरकार और तेल कंपनियों ने भी कुछ नियम बनाए हैं.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 09 Jun 2026 08:19 AM (IST)
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  • नारंगी LPG पाइप 'सुरक्षा होज़' कहलाते हैं, अंधेरे में भी दिखते हैं.
  • इनमें तीन परतें (गैस, स्टील, आग प्रतिरोधी) और BIS सर्टिफिकेशन होता है.
  • विशेषज्ञ सुरक्षा प्रमाणन देखें, रंग पर नहीं, वास्तविक पाइप नारंगी होते हैं.
  • पारदर्शी पाइप LPG के लिए असुरक्षित, रिसाव और आग का खतरा बढ़ाते हैं.

LPG Cylinder Orange Pipe: लगभग हर भारतीय घर में रोजाना खाना पकाने के लिए LPG सिलेंडर या पाइपलाइन वाली गैस का इस्तेमाल होता है. वैसे तो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर गैस सुरक्षित होती है, लेकिन इससे जुड़े सामान, खासकर गैस होज और पाइप- सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम हो सकते हैं. कई लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर LPG कनेक्शन में नारंगी रंग के पाइप का इस्तेमाल होता है, जबकि बाजार में हरे और ट्रांसपरेंट या पारदर्शी पाइप भी मिलते हैं. लेकिन क्या ये रंग असल में सुरक्षा या क्वालिटी के बारे में बताते हैं? आइए जानते हैं. 

नारंगी ही क्यों एलपीजी पाइप?

  • नारंगी रंग के एलपीजी पाइपों को 'Suraksha LPG Hose' कहा जाता है. इसके नारंगी होने के भी कई कारण हैं:-
  • नारंगी रंग को 'हाई-विजिबिलिटी' वाला रंग माना जाता है, जो अंधेरे में भी आसानी से दिख जाता है. किचन में अगर लाइट नहीं भी जली हो तो भी कोने में रखा नारंगी रंग की पाइप के साथ वाला एलपीजी सिलेंडर दिख जाता है. 
  • साधारण पाइप के उलट इन नारंगी पाइपों में तीन लेयर्स होते हैं. अंदर की परत गैस-प्रतिरोधी होती है, बीच में स्टील के तार का जाल होता है, जो इसे चूहों के काटने से बचात है और बाहरी नारंगी परत आग प्रतिरोधी होती है. 
  • LPG गैस पाइप चुनते समय एक्सपर्ट्स रंग के बजाय सुरक्षा सर्टिफिकेशन पर ध्यान देने की सलाह देते हैं. भारत में BIS मानकों के तहत बनने वाले असली सुरक्षा पाइप केवल इसी खास नारंगी रंग में आते हैं, जो रसोई के उच्च तापमान और गैस के दबाव को झेल सकता है. 

क्या पारदर्शी पाइप एलपीजी के लिए सेफ? 

ट्रांसपरेंट या पारदर्शी पाइप का इस्तेमाल आमतौर पर पानी, हवा या कम दबाव वाले कामों के लिए किया जाता है क्योंकि इनसे होज के अंदर देखा जा सकता है. जब तक किसी पारदर्शी पाइप पर साफ तौर पर लेबल न लगा हो और वह LPG सर्विस के लिए सर्टिफाइड न हो, तब तक उसका इस्तेमाल गैस कनेक्शन के लिए नहीं किया जाना चाहिए. इनका इस्तेमाल करना सीधे तौर पर हादसे को बुलावा देना है. 

दरअसल, एलपीजी गैस में मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे ही लिक्विड केमिकल साधारण प्लास्टिक या पारदर्शी पीवीसी पाइन के संपर्क में आते हैं, तो उसे अंदर से सख्त बना देते हैं. इससे पाइप में जल्दी क्रैक आ जाते हैं और इससे गैस लीक होने का खतरा बना रहता है. इन्हें चूहे भी आसानी से कुतर सकते हैं. ये पाइप आग प्रतिरोधी नहीं होते हैं इसलिए जरा सी आंच लगने पर तुरंत पिघल जाते हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG  LPG Pipe
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