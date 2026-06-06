दुनिया में अकेले भारत में सबसे कम गैस सिलेंडर की कीमत, फटाफट चेक करें आज का रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 1 जून को कमर्शियल और 5 किलो LPG सिलेंडर महंगा हुआ.

घरेलू LPG कीमतें मार्च से ₹913 पर स्थिर बनी हुई हैं.

बढ़ी वैश्विक ऊर्जा लागत और आयात पर निर्भरता से कीमतें प्रभावित.

वैश्विक वृद्धि के बावजूद, भारत की घरेलू LPG दरें क्षेत्र में सबसे कम.

LPG Price Today on June 9: घरेलू खाना पकाने वाली गैस की सप्लाई का आर्थिक बोझ बीते दिनों तेजी से बढ़ा है. अब एक स्टैंडर्ड 14.2-किलो के LPG सिलेंडर की डिलीवरी की लागत 1600 रुपये से ज्यादा हो गई है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों को अभी भी काफी कम कीमत चुकानी पड़ रही है. इससे हर सिलेंडर पर लगभग 700 रुपये का नुकसान (अंडर-रिकवरी) हो रहा है, जिसे सरकार और पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उठा रही हैं.

बाजार से जुड़ी लागत और रिटेल कीमतों के बीच यह अंतर तब बढ़ा है, जब ग्लोबल एनर्जी मार्केट में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. ऐसा मिडिल ईस्ट से एनर्जी शिपमेंट के लिए अहम रास्ते- 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के जरिए सप्लाई में आ रही दिक्कतों की वजह से हो रहा है.

शहरवार LPG की कीमतें

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 942.0 रुपये 3113.5 रुपये मुंबई 941.5 रुपये 3067.5 रुपये कोलकाता 968.0 रुपये 3256.0 रुपये चेन्नई 957.5 रुपये 3283.0 रुपये बेंगलुरु 944.5 रुपये 3198.0 रुपये लखनऊ 979.5 3236.0 पटना 1031.5 3400.5

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी हुई बढ़ोतरी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय LPG की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे भारत का आयात बिल काफी बढ़ गया है.

फरवरी में 50:50 प्रोपेन-ब्यूटेन ब्लेंड के लिए सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (CP) 542.50 अमेरिकी डॉलर प्रति टन था. होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से निर्यात में रुकावटों के कारण अप्रैल में यह बेंचमार्क बढ़कर 775 अमेरिकी डॉलर प्रति टन हो गया और जून में और बढ़कर 790 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक पहुंच गया. मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान LPG के दोनों मुख्य घटकों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखी गई.

भारत में सबसे कम LPG की कीमत

मंत्रालय ने कहा कि ग्लोबल कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण पिछले साल घरेलू LPG की बिक्री पर होने वाले नुकसान में तेजी से इजाफा हुआ है. घरेलू LPG पर कुल अंडर-रिकवरी (लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर) वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 60000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 41338 करोड़ रुपये थी. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मदद के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी है.

सिलेंडर की कीमत में हाल ही में 29 रुपये की बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू LPG की कीमतें असल खरीद और सप्लाई लागत से काफी कम हैं. रविवार से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत बदलकर 942 रुपये कर दी गई है. मंत्रालय ने बताया कि यह कीमत बाजार से जुड़ी लागत से काफी कम है.

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