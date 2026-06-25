पहली नौकरी पर सरकार किसे देगी 15000 रुपए? जानिए क्या है PM विकसित भारत रोजगार योजना

Employment Scheme: भारत सरकार जनता की मदद करने के लिए कई योजनाएं चलाती रहती है. की योजनाएं महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए होती हैं, कई योजनाएं औरतों को शिक्षित करने के लिए, तो कई योजनाएं रोजगार संबंधी भी होती है. ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY), जो हाल ही शुरू की गई है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार पहली बार औपचारिक नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी.

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?

ये योजना देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सुरू की गई है. इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को अपने स्वतंत्रता दिवस पर किए गए संबोधन के दौरान की थी. इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2025 में इस योजना को मंजूरी दी और इसे 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 की अवधि के लिए लागू किया गया.

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किसे मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी नौकरी का रजिस्ट्रेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में हुआ हो और जिनकी मासिक आय एक लाख रुपये से कम हो. इसके अलावा ये सुविधा केवल उन लोगों के लिए है, जिन्होंने पहली बार औपचारिक क्षेत्र में नौकरी शुरू की है.

दो किश्तों में मिलेगा राशि

इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सरकार दो किश्तों में देगी. पहली किश्त के रूप में 7,500 रुपये छह महीने तक लगातार नौकरी करने के बाद दिए जाएंगे. इसके लिए कर्मचारी को एक मुफ्त फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स भी पूरा करना होगा. ये राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. दूसरी किश्त के रूप में 7,500 रुपये 12 महीने तक लगातार सेवा पूरी करने के बाद दिए जाएंगे. हालांकि ये राशि सीधे खाते में नहीं आएगी, बल्कि इसे एक बचत योजना में जमा किया जाएगा और बाद में इसका भुगतान किया जाएगा.

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कितना मिलेगा इन-हैंड?

इस योजना का लाभ पाने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी कर्मचारी की मासिक ग्रॉस सैलरी 15,000 रुपये है, तो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान के कारण हाथ में मिलने वाली रकम थोड़ी कम हो सकती है. सामान्य तौर पर बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता 9,000 से 10,500 रुपये के बीच हो सकता है. इस पर 12 प्रतिशत EPF कटौती के बाद कर्मचारी के हाथ में हर महीने करीब 13,500 से 13,900 रुपये तक की सैलरी आ सकती है.