Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उम्र-पते के प्रमाण हेतु ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करें।

उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 13.58 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं. अहम बात ये है कि अगर आपका इस वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या फिर आप पहली बार वोट देने वाले हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.

चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 16 दिसंबर 2026 तक का समय दिया है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कौन-कौन सी जानकारियां देनी पड़ती हैं?

जानने वाली बात ये है कि अगर आप 18 साल के हो गए हैं और अब पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाह रहे हैं तो आपको इसके लिए फॉर्म-6 भरना होगा. इस फॉर्म में आपको कुछ जानकारियां देनी होती है और साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने पड़ते हैं. ऐसे में जानिए कौन-कौन सी जानकारी और दस्तावेज जमा करने पडे़ंगे.

नए वोटर आईडी के लिए देनी होगी ये जानकारियां

बता दें कि फॉर्म- 6 भरने के दौरान आपको अपनी कुछ जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी, इसमें ये जानकारियां शामिल है...

सबसे पहले तो आवेदक को अपना पूरा नाम दर्ज करना होता है.

इसके साथ ही अपने माता-पिता या पति का नाम का नाम दर्ज करना होगा.

साथ ही अपनी सही DOB यानी जन्मतिथि और उम्र से जुड़ी जानकारी देनी होगी.

इसके अलावा आपको जेंडर का विकल्प चुनना होगा.

कांटेक्ट के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी.

साथ ही आधार नंबर भी देना होगा, हालांकि, आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है.

वहीं अगर आवेदक दिव्यांग है, तो इससे जुड़ी जानकारी भी दे सकता है.

वोटर आईडी कार्ड में कौन सी जानकारी होती है दर्ज?





एड्रेस से जुड़ी ये जानकारियां देनी होगी

नया वोटर आई बनवाने के लिए आपको अपने वर्तमान निवास का पूरा एड्रेस देना जरूरी है. इसमें मकान नंबर, गली या मोहल्ला, गांव या शहर, डाक घर, पिन कोड, तहसील और जिले की जानकारी दर्ज करनी होगी.

कौन-कौन से दस्तावेज करने होंगे जमा?

अहम बात ये है कि फॉर्म-6 के साथ ही आवेदन को कुछ जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे. इसमें आप उम्र के प्रमाण के लिए ये दस्तावेज दे सकते हैं जैसे...

जन्म प्रमाण पत्र

10वीं या 12वीं की मार्कशीट

आधार कार्ड

पैन कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

एड्रेस प्रूफ के लिए ये दस्तावेज चाहिए इनमें शामिल है...

बिजली और पानी का बिल

आधार कार्ड

बैंक पासबुक

राशन कार्ड

भारतीय पासपोर्ट

रजिस्टर्ड किरायानामा

ध्यान देने वाली बात ये है कि कौनसे दस्तावेज मान्य होंगे, इसकी जानकारी फॉर्म-6 में दी गई है तो आप आवेदन करने से पहले एक बार लिस्ट जरूर देखें.

आवेदन के साथ ये घोषणा देनी होगी

बता दें कि फॉर्म-6 में आवेदन को कुछ जरूरी बात की जानकारी देनी होगी. आवेदन को यह बताना होगी कि वह भारत का नागिरक है और उसी क्षेत्र में रहता है, जहां से वोटर आईडी बनाने के लिए अप्लाई कर रहा है. इसके साथ ही आवेदक को ये भी बताया होगी कि उसका नाम किसी दूसरी जगह की वोटर लिस्ट में पहले से शामिल नहीं है. साथ ही फॉर्म में दी गई सभी जानकारियां सही होनी चाहिए.

ध्यान रखें, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम पहले से ही उसे एड्रेस की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आप उनके नाम, अपने साथ संबंध और EPIC यानी वोटर आईडी नंबर की जानकारी भी दे सकते हैं. इससे एड्रेस के सत्यापन में सहायता मिल सकती है.

ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?

इसका जवाब है हां, आप घर बैठे ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और फॉर्म-6 भरकर सारी जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा करना होगा.