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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG e-KYC की आखिरी तारीख बढ़ी, अब नहीं कराया ये काम तो महंगा मिलेगा सिलेंडर

LPG e-KYC की आखिरी तारीख बढ़ी, अब नहीं कराया ये काम तो महंगा मिलेगा सिलेंडर

LPG ग्राहकों के लिए खास खबर है. अगर आपे 14 सितंबर तक गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं करवाई थी तो अब आप 30 सितंबर 2026 तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं. क्योंकि एक बार फिर ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ाई गई है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Sep 2026 03:51 PM (IST)
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  • ई-केवाईसी न होने पर सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी रुक जाएगी।

अगर आप घरेलू LPG सिलेंडर की मदद से ही खाना बनाते हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. कई दिनों से LPG गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवाने के लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए कई बार तारीख बढ़ाई गई है, ताकि जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है वे सभी जल्द से जल्द करवा लें. ऐसे में सबसे जरूरी बात तो यह है कि LPG गैस कनेक्शन की E-KYC की आखिर तारीख एक बार फिर बढ़ाई गई है, अभी तक ई-केवाईसी करवाने के लिए 14 सितंबर का समय दिया गया था, लेकिन अब इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया है.

दरअसल, ये कोई पहली बार नहीं है कि एलपीजी E-KYC की डेट बढ़ाई गई है, बल्कि ये पांचवी बार है कि E-KYC की समय सीमा को बढ़ाया गया है और अब उपभोक्ता 30 सितंबर 2026 तक E-KYC करवा सकते है. यानी अभी उपभोक्ताओं के पास ई-केवाईसी करवाने के लिए काफी समय है. अहम बात तो यह है कि अब अगर 30 सितंबर तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की जाती है तो इसका असर सीधे एलपीजी उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा.

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नए नियम होने वाले हैं लागू

बता दें कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 से सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (E-KYC) करवाना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अगर किसी गैस उपभोक्ता ने 30 सितंबर तक ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है तो उसे सब्सिडी का लाभ लेने में दिक्कत हो सकती है.

क्या गैस कनेक्शन भी कट जाएगा?

नहीं, आपका गैस कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, लेकिन जो उपभोक्ता सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाते हैं उनको बाजार के दाम पर ही सिलेंडर खरीदना पड़ेगा. उनकी सरकारी सब्सिडी तक बंद की जा सकती है. यानी मतलब साफ है कि जिन उपभेक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है वे तय की गई समय सीमा तक पूरी करवा लें, वरना उन्हें सब्सिडी का लाभ लेने में बड़ी परेशानी हो सकती है. 

अब क्या करना चाहिए?

सबसे पहले चेक करें कि अगर आपके गैस कनेक्शन की बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन(E-KYC) पूरी नहीं हुई है तो सबसे पहले इसे पूरा करवाएं. आप चाहे तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और अगर ऑनलाइन करवाने में कोई दिक्कत है तो आप सीधे गैस एजेंसी में जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं. हां, लेकिन 30 सितंबर से पहले ही इसे पूरा करवा लें, नहीं तो सब्सिडी का लाभ मिलने में दिक्क्त आ सकती है. हां, अगर आपने पहले ही ई-केवाईसी करवा ली है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Sep 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
E-KYC Utility News LPG 
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