Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG e-KYC की डेडलाइन आज खत्म, अब गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा?

LPG e-KYC की डेडलाइन आज खत्म, अब गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा?

अगर आपने अभी तक अपने एलपीजी गैस कनेक्शन की E-kYC नहीं करवाई है तो जान लें कि 7 सितंबर 2026 यानी आज E-kYC करवाने की आखिरी डेट है. इसलिए जल्द से जल्द E-kYC पूरी करवा लें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ई-केवाईसी पास की एजेंसी या ऑनलाइन पोर्टल से कराएं।

ज्यादातर घरों में एलपीजी सिलेंडर की मदद से ही खाना बनाया जाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि सिलेंडर खत्म होने से पहले आप घर बैठे ही इसकी बुकिंग कर सकते हैं और आपको गैस एजेंसी सिलेंडर लेने नहीं जाना पड़ता, बल्कि सिलेंडर की डिलीवरी आपके रजिस्टर्ड पते पर कर दी जाती है. लेकिन LPG सिलेंडर की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवाना कितना जरूरी है और अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको सिलेंडर मिलने में दिक्कत तक हो सकती है.

7 सितंबर तक करवाएं E-kYC

दरअसल, LPG E-kYC की डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है. अभी 31 अगस्त 2026 तक डेडलाइन थी, जिसके बाद एक दोबारा डेडलाइन 7 सितंबर 2026 तक कर दी गई. यानी आज तक ई-केवाईसी करवाने के लिए गैस उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय दिया गया है, ताकि समय सीमा तक सभी गैस उपभोक्ता जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाई है वो लोग करवा लें, ताकि सिलेंडर मिलने में किसी प्रकार कोई दिक्कत न आए. 

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर E-kYC की डेडलाइन 31 अगस्त 2026 से आगे बढ़ाकर 7 सितंबर क्यों की गई तो इसके पीछे की वजह भारी भीड़ और सॉफ्टवेयर से जुड़े अपडेट है. इसलिए जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो वह आज पूरी करवा लें.

दिल्ली में घर-फ्लैट खरीदने या किराए पर लेने से पहले किन-किन चीजों की जांच करें

कैसे मिलेगा गैस सिलेंडर?

बता दें कि जिन उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी तो उन्हें सिलेंडर बुकिंग से लेकर एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हां, लेकिन जब आप ई-केवाईसी पूरी करवा लेते हैं तो आपको सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी और बुकिंग से जुड़ी चीजों में दिक्कत नहीं आएगी. 

अब कैसे करवाएं  E-kYC 

आप अपनी पास की गैस एजेंसी में जाकर  E-kYC करवा सकते हैं और अगर आपको ऑनलाइन E-kYC  करवानी है तो अपनी गैस कंपनी की आधिकारिक ऐप्स या वेबसाइट पर जाकर भी आसानी से  E-kYC पूरी कर सकते हैं.

सोलर पैनल छत पर कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, इंजीनियर क्या कहते हैं?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
E-KYC Utility News LPG Cylinder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दिल्ली में घर-फ्लैट खरीदने या किराए पर लेने से पहले किन-किन चीजों की जांच करें
दिल्ली में घर-फ्लैट खरीदने या किराए पर लेने से पहले किन-किन चीजों की जांच करें
यूटिलिटी
EPF में जमा हैं 10 लाख तो कंपाउंडिंग से बन सकते हैं करोड़ों, समझें गणित
EPF में जमा हैं 10 लाख तो कंपाउंडिंग से बन सकते हैं करोड़ों, समझें गणित
यूटिलिटी
सोलर पैनल छत पर कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, इंजीनियर क्या कहते हैं?
सोलर पैनल छत पर कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, इंजीनियर क्या कहते हैं?
यूटिलिटी
Satya Niketan Building: क्या इमारत गिरने पर मुआवजा मिलता है, सही पॉलिसी कैसे चुनें?
Satya Niketan Building: क्या इमारत गिरने पर मुआवजा मिलता है, सही पॉलिसी कैसे चुनें?
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हवा में विमान के इंजन से निकलने लगा तेल, मच गया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ?
हवा में विमान के इंजन से निकलने लगा तेल, मच गया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली हादसा: मृतकों के परिजनों के लिए 11 करोड़ रुपये मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग
दिल्ली हादसा: मृतकों के परिजनों के लिए 11 करोड़ रुपये मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग
इंडिया
'बाय-बाय पापा...' बोलकर चिनाब नदी में कूद गई लड़की, सुसाइड का वीडियो वायरल
'बाय-बाय पापा...' बोलकर चिनाब नदी में कूद गई लड़की, सुसाइड का वीडियो वायरल
क्रिकेट
पाकिस्तान बोर्ड PSL 2027 का शेड्यूल बदलने पर मजबूर, IPL नहीं है वजह
पाकिस्तान बोर्ड PSL 2027 का शेड्यूल बदलने पर मजबूर, IPL नहीं है वजह
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर शशि थरूर का सवाल- छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन?
सत्य निकेतन हादसे पर शशि थरूर नाराज, पूछा- छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक रैली से बौखलाहट...', जयंत चौधरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना
'एक रैली से बौखलाहट...', जयंत चौधरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना
Home Tips
Flour Bugs: आटे में कीड़े और घुन से हैं परेशान? 1 ट्रिक से पाएं छुटकारा
आटे में कीड़े और घुन से हैं परेशान? 1 ट्रिक से पाएं छुटकारा
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget