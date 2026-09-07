LPG e-KYC की डेडलाइन आज खत्म, अब गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ई-केवाईसी पास की एजेंसी या ऑनलाइन पोर्टल से कराएं।

ज्यादातर घरों में एलपीजी सिलेंडर की मदद से ही खाना बनाया जाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि सिलेंडर खत्म होने से पहले आप घर बैठे ही इसकी बुकिंग कर सकते हैं और आपको गैस एजेंसी सिलेंडर लेने नहीं जाना पड़ता, बल्कि सिलेंडर की डिलीवरी आपके रजिस्टर्ड पते पर कर दी जाती है. लेकिन LPG सिलेंडर की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवाना कितना जरूरी है और अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको सिलेंडर मिलने में दिक्कत तक हो सकती है.

7 सितंबर तक करवाएं E-kYC

दरअसल, LPG E-kYC की डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है. अभी 31 अगस्त 2026 तक डेडलाइन थी, जिसके बाद एक दोबारा डेडलाइन 7 सितंबर 2026 तक कर दी गई. यानी आज तक ई-केवाईसी करवाने के लिए गैस उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय दिया गया है, ताकि समय सीमा तक सभी गैस उपभोक्ता जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाई है वो लोग करवा लें, ताकि सिलेंडर मिलने में किसी प्रकार कोई दिक्कत न आए.

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर E-kYC की डेडलाइन 31 अगस्त 2026 से आगे बढ़ाकर 7 सितंबर क्यों की गई तो इसके पीछे की वजह भारी भीड़ और सॉफ्टवेयर से जुड़े अपडेट है. इसलिए जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो वह आज पूरी करवा लें.

दिल्ली में घर-फ्लैट खरीदने या किराए पर लेने से पहले किन-किन चीजों की जांच करें

कैसे मिलेगा गैस सिलेंडर?

बता दें कि जिन उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी तो उन्हें सिलेंडर बुकिंग से लेकर एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हां, लेकिन जब आप ई-केवाईसी पूरी करवा लेते हैं तो आपको सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी और बुकिंग से जुड़ी चीजों में दिक्कत नहीं आएगी.

अब कैसे करवाएं E-kYC

आप अपनी पास की गैस एजेंसी में जाकर E-kYC करवा सकते हैं और अगर आपको ऑनलाइन E-kYC करवानी है तो अपनी गैस कंपनी की आधिकारिक ऐप्स या वेबसाइट पर जाकर भी आसानी से E-kYC पूरी कर सकते हैं.

सोलर पैनल छत पर कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, इंजीनियर क्या कहते हैं?