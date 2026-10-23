2 दिन बाद लगेगी लोक अदालत, एक बार में कितने ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रवेश हेतु टोकन व दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य।

दिल्ली में वाहन चलाने वालों के लिए एक खास जानकारी है. अगर आपकी गाड़ी पर पेंडिंग चालान है तो इसका निपटारा करवाने के लिए आपके पास मौका है, क्योंकि दिल्ली में रविवार 25 अक्टूबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. इस दिन आप लोक अदालत में जाकर अपने चालान का निपटारा करवा सकते हैं. लेकिन ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर लोक अदालत में एक बार में कितने मामलों का निपटारा कराया जा सकता है. क्या कितने भी चालान का निपटारा करवाया जा सकता है या इसके लिए कोई सीमा तय की गई है.

हां, इसके लिए सीमा तय है. लोक अदालत में आप कितने भी चालान का निपटारा नहीं करवा सकते हैं. निजी वाहनों के लिए अधिकतम 7 मामलों की सीमा बताई गई है, जिसमें 5 नोटिस और 2 चालान शामिल है. ऐसे में अगर आप लोक अदालत में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर नोटिस और चालान में अंतर क्या है?

नोटिस और चालान में क्या अंतर है?

आज के समय में जरूरी नहीं है कि हर चालान ट्रैफिक पुलिस ही जारी करें. क्योंकि अब सड़कों पर लगे कैमरों की मदद से भी चालान जारी किए जा रहे हैं. सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे और रेट लाइन कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया जा सकता है. ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस को वाहन चालक को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसकी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS या डाक के जरिए मिल सकती है. इसलिए ध्यान लोक अदालत में निजी वाहन के लिए एक बार में अधिकतम 5 ऐसे नोटिस का निपटारा करवाया जा सकता है.

अब बात करें हैं चालान की अगर कोई वाहन चालक सड़क पर किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काटती है. इसलिए ध्यान रखें निजी वाहन के लिए एक बार में लोक अदालत में अधिकतम 2 चालान निपटारे करवाएं जा सकते हैं. यानी निजी वाहन के मालिक लोक अदालत में एक बार में अधिकतम 7 चालान का निपटारा करवाने के लिए चुन सकते हैं. इसमें 2 पुलिस की तरफ से काटे गए चालान और 5 कैमरे से भेजे नोटिस शामिल हैं.

कुछ बातों का रखें ध्यान

लोक अदालत में शामिल होने के लिए पहले टोकन डाउनलोड करना अनिवार्य है, बिना टोकन के आपको कोर्ट परिसर में एंट्री नहीं दी जाएगी. साथ ही टोकन डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट भी करवा लें और लोक अदालत में इसे अपने साथ लेकर जाएं.

लोक अदालत दिल्ली के 7 जिला कोर्ट परिसर में लगने वाली है. इसका समय सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक है. वहीं गाड़ी से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को भी ले जाना न भूलें. इसलिए लोक अदालत जानें से पहले इससे जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर लीजिए.

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