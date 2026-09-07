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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में घर-फ्लैट खरीदने या किराए पर लेने से पहले किन-किन चीजों की जांच करें

दिल्ली में घर-फ्लैट खरीदने या किराए पर लेने से पहले किन-किन चीजों की जांच करें

दिल्ली-NCR में घर या फ्लैट लेते समय सिर्फ किराया, लोकेशन और इंटीरियर देखकर फैसला न करें. प्रॉपर्टी के दस्तावेज, सुविधाएं और कानूनी स्थिति की पूरी जांच करना बेहद जरूरी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Sep 2026 11:24 AM (IST)
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दिल्ली-NCR में नौकरी, पढ़ाई या किसी अन्य वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोग शिफ्ट होते हैं. ऐसे में किसी के लिए किराए का घर लेने जरूरी होता है, तो कोई अपना फ्लैट खरीदना चाहता है. लेकिन अक्सर जल्दबाजी में लिया गया फैलसा बाद में किसी बड़ी परेशनाई की वजह बन जाता है. अगर आप भी दिल्ली में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं और नया घर या फ्लैट तलाश रहे हैं, तो किराया या कीमत की बजाय पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच जरूर करें. 

खासकर घर खरीदते समय सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत और लोकेशन देखकर फैसला न लें, बल्कि बजट के साथ-साथ जरूरी डॉक्युमेंट्स, सुविधाएं और फ्यूचर में आने वाले खर्चों की भी जानकारी लें. 

घर या फ्लैट खरीदने से पहले करें ये जांच

  • प्रॉपर्टी के कागजात: सबसे पहले प्रॉपर्टी के टाइटल डीड यानी मालिकाना हक से जुड़े डॉक्युमेंट्स की जांच करें और यह पता करें कि प्रॉपर्टी किसी विवाद या पुराने कर्ज में तो नहीं डूबा है. 
  • RERA रजिस्ट्रेशन: अगर आप किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट खरीद रहे है, तो उसका RERA रजिस्ट्रेशन लाजिमी चेक करें.  
  • सरकारी मंजूरी: बिल्डिंग का नक्शा और जरूरी निर्माण मंजूरियों की जानकारी संबंधित अथॉरिटी से मिली हैं या नहीं, इसकी जांच करे. 
  • OC और CC: तैयार फ्लैट खरीदते समय ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) और कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) के बारे में जरूर जानकारी लें.
  • पुराने बकाया: बिजली, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स का कोई पुराना बकाया तो नहीं है, इस बात की भी जानकारी लें.

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फ्लैट की हालत भी अच्छी तरह देखें 

  • बेसमेंट, दीवारों और छत पर सीलन या पानी के निशान तो नहीं हैं.
  • दीवारों या स्ट्रक्चर में किसी तरह की कोई बड़ी दरार तो नहीं है.
  • घर के स्ट्रक्चर में बिना इजाजत कोई बदलाव या लोड-बेयरिंग दीवार से छेड़छाड़ तो नहीं हुई है.
  • पानी, बिजली, लिफ्ट, पार्किंग और पवार बैकअप जैसी सुविधाओं को खुद जांचें.

किराए पर घर लेने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप दिल्ली में किराए पर फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो मकान पसंद आने के बाद तुरंत एडवांस देने की जल्दबाजी न करें. सबसे पहले आप मकान मालिक के साथ लिखित रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं. उसमें किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस और नोटिस पीरियड जैसी सभी शर्तें साफ-साफ लिखवाएं. इसके अलावा मेंटेनेंस, बिजली-पानी और अन्य चार्ज किसे देने हैं, यह भी उनसे पुच लें ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी न हो. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Delhi NCR Property Flat Buying Tips
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