सोलर पैनल छत पर कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, इंजीनियर क्या कहते हैं?

आज के समय में ज्यादातर लोग बिजली बिल कम करने के लिए अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. हालांकि, सोलर पैनल लगवाने के लिए सिर्फ उसकी कीमत और एंगल का ध्यान रखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी छत से ऊंचाई और स्ट्रक्चर भी उतना ही अहम है. क्योंकि गलत ऊंचाई पर पैनल लगाने के कारण सफाई व मेंटेनेंस जैसी कई परेशानियां हो सकती है.

ऐसे में अगर आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर बनवाने से पहले इसकी ऊंचाई और पैनल के नीचे मिलने वाली जगह का ध्यान जरूर रखें. आइए जानते हैं इस बारे में इंजीनियर क्या कहते हैं?

छत से कितनी ऊंचाई पर लगाएं पैनल?

सामान्य फ्लैट या RCC छत पर पैनल को सीधे फर्श से चिपकाकर नहीं लगाना चाहिए.

पैनल और छत के बीच करीब 4 से 6 इंच से लेकर 1 फुट तक गैप रखना जरूरी है, ताकि हवा आसानी से आती-जाती रहे.

जरूरत के हिसाब से पैनल के आगे वाले हिस्से को करीब 2.5 से 3 फीट तक ऊंचा रखना कई इंस्टालेशन में फायदेमंद माना जात है.

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अगर नीचे की जगह को बैठने, गार्डन या किसी दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करना है, तो जरूरत के हिसाब से 6-10 फीट या उससे ज्यादा ऊंचा स्ट्रक्चर भी लगाया जा सकता है.

सोलर पैनल के नीचे गैप रखना क्यों जरूरी है?

पैनल और छत के बीच गैप होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके नीचे हवा का प्रवाह बना रहता है. गर्मी में पैनल काफी गरम हो जाते हैं और उनके नीचे हवा के निकलने की जगह न हो, पैनल के आसपास गर्मी ज्यादा जमा हो सकरी है. इसके अलावा, पैनल की सफाई और रखरखाव के लिए भी पर्याप्त जगह मिल जाती है.

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