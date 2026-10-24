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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड370 को बहाल किया जाए तो इसमें बुराई क्या? जामिया विवाद पर बोले अखिलेश के सांसद

370 को बहाल किया जाए तो इसमें बुराई क्या? जामिया विवाद पर बोले अखिलेश के सांसद

सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाल की मांग के समर्थन में उतर आए हैं. उन्होंने छात्रों की आवाज कुचलने का आरोप लगाया है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 24 Oct 2026 11:16 AM (IST)
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दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाल करने की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने इस पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा जामिया के प्रति जो नजरिया है वो उसे कमजोर करने की साजिश है. 

सपा सांसद ने कहा कि जामिया की स्थापना महात्मा गांधी, मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलना मोहम्मद अली जोहर, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और बेगम उस्मान साहब जैसे दिग्गज फ्रीडम फाइटर्स ने की थी. उन सबकी कब्रें भी वहीं है. नदवी ने कहा कि इतने बड़े-बड़े फ्रीडम फाइटर्स ने जामिया को कायम किया, लेकिन अफसोस की बात है कि जामिया के प्रति हमेशा एक रवैया रहा है उसके किरदार को कमजोर करने. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां कोई डेमोक्रेसी,कोई चैलेंज नहीं है. पुलिस अनावश्यक रूप से छात्रों को गिरफ्तार करने के लिए तैनात कर रखी है.

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सरकार पर आरोप सेना का इस्तेमाल नागरिकों को कुचलने में 

सपा सांसद ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "फौज को, बीएसएफ को चीन बॉर्डर पर जरूरत है. सारी एनर्जी भारतीय नागरिकों को दबाने और कुचलने में लगाई जा रही है. सरहदें बहुत कमजोर होती जा रही हैं. " उन्होंने दिल्ली पुलिस के व्यवहार पर भी सवाल उठाया और कहा कि छात्रों के प्रति बेहतर व्यवहार होना चाहिए. बोले कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि नई उम्र के आईपीएस अधिकारियों ने बदजुबानी भी इस्तेमाल की. इसकी जांच की जा रही है.

फ्री कश्मीर-फ्री सरजिल का समर्थन

मोहिबुल्ला नदवी ने जामिया में लगे नारे और दीवारों पर लिखे नारों के लेकर सवालों पर कहा कि अगर कोई छात्र कहे कि 370 को बहाल किया जाए तो इसमें बुराई क्या है? उन्होंने कहा कि 370 असंवैधानिक तरीके से हटाया गया और वहां की विधानसभा में भी पास नहीं कराया गया.  उन्होंने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों और ट्राइबल अधिकारी की तुलना करते हुए कहा कि अगर मुस्लिमों की किसी राज्य में आबादी ज्यादा है तो उन्हें अपने मजहब के हिसाब से रहने की आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए.

इसके साथ ही नदवी ने आरोप लगाया कि देश की सारी एनर्जी मुसलमानों को दबाने में लगाई जा रही है, जबकि सरहदें सुरक्षित नहीं हैं और जवान लड़ रहे हैं. उन्होंने जामिया के वीसी से अपील की कि वे छात्रों के हक के निगेहबान हैं, फौरन बात करें. अच्छे, पॉजिटिव सोच रखने वाले छात्र नेता निकलकर आएं. जामिया या संबंधित संस्थाएं तरबियत करें, छात्रों से बात करें ताकि देश की एकता और अखंडता मजबूत हो.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 24 Oct 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mohibbullah Nadvi
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